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Страховая пенсия в 2025 году: кому положена, условия назначения и размер

Страховая пенсия 2025: что это такое, условия назначения, размер выплат

Страховая пенсия в 2025 году: кому положена, условия назначения и размер

Право на получение страховой пенсии, как гласит текст закона ФЗ №400, имеют сразу несколько категорий россиян. Что такое страховая пенсия и каким федеральным... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:53:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Право на получение страховой пенсии, как гласит текст закона ФЗ №400, имеют сразу несколько категорий россиян. Что такое страховая пенсия и каким федеральным законом регулируется ее назначение, в чем суть каждого из существующих видов пенсии, как происходит назначение выплат пенсионерам и нововведения 2025 года - в материале РИА Новости.Страховая пенсияСтраховой пенсией принято называть регулярные (получаемые каждый месяц) денежные выплаты. Они призваны компенсировать гражданам утраченный по той или иной причине доход. Перечень лиц, которые могут претендовать на получение таких выплат, а также условия их назначения, порядок предоставления и прочие не менее важные моменты содержатся в тексте Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".В большинстве случаев страховая пенсия назначается пожизненно, а получить ее могут все граждане страны, правда, при соблюдении ряда важных условий.“Размер страховой пенсии по старости определяется по установленной законом формуле и зависит от того, каковы были суммы отчислений страховых взносов, сколько составляет продолжительность страхового стажа, а также от индексации, наличия инвалидности и иждивенцев, периода ухода за детьми до полутора лет и других факторов”, - рассказывает Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Кому положенаВ соответствии со статьей 4 указанного выше ФЗ правом на получение страховой пенсии обладают “граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федеральным законом”.“Право на страховую пенсию определяется в установленном порядке”, - добавляет Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Виды страховых пенсийВ статье 6 Федерального закона N 400-ФЗ описаны три основные вида существующей в стране страховой пенсии.По старостиСтраховая пенсия по старости назначается тем гражданам, которые достигли определенного возраста , а также имеют установленный законодательством трудовой стаж и нужное количество пенсионных баллов. Такая пенсия является наиболее популярным видом страховой пенсии на территории нашей страныПо инвалидностиНа получение социальной пенсии по инвалидности могут претендовать россияне, которые официально признаны инвалидами (I, II или III группы). Они также должны иметь страховой стаж (при этом минимального уровня в этом случае законом не предусмотрено). Причина, которая привела к потере трудоспособности и получению инвалидности, при назначении этого вида пенсии не учитывается.Если необходимого трудового стажа у гражданина с инвалидностью нет, ему назначается уже не страховая, а социальная пенсия по инвалидности. Этот вопрос регулирует Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации".По случаю потери кормильцаТретий вид, предусмотренный российским законодательством, - это пенсия по случаю потери кормильца. Она ежемесячно выплачивается гражданам, которые состояли на иждивении у погибшего (либо безвестно отсутствующего) кормильца. К числу таких лиц относятся несовершеннолетние дети, братья или сестры, а также внуки, супруги и и некоторые иные члены семьи. Полный перечень указан в статье 10 ФЗ "О страховых пенсиях".Условия назначенияУсловия назначения россиянам страховой пенсии напрямую зависят от ее вида.Так, при назначении страховой пенсии по старости в соответствии со статьей 8 ФЗ "О страховых пенсиях" учитывается три основных фактора:- достижение установленного возраста. В законе прописано, что право на страховую пенсию по старости возникает у мужчин и женщин, которым исполнилось 65 и 60 лет соответственно. Однако в настоящее время и вплоть до 2028 года в стране осуществляется длительный переходный период, цель которого - постепенное повышение пенсионного возраста. А потому конкретные цифры для россиян, оформляющих страховую пенсию в этот период, могут отличаться от указанных выше показателей;- наличие страхового стажа, который составляет не менее 15 лет;- индивидуальный пенсионный коэффициент, величина которого по закону не может быть меньше 30 баллов.При этом некоторые категории россиян имеют право на досрочный выход на пенсию и, соответственно, получение выплат. К таковым относятся граждане, чья деятельность связана с вредными или представляющими опасность условиями труда, представители некоторых профессий (медики, спасатели, педагоги и другие), граждане, которые долгое время работали в условиях Крайнего Севера, многодетные матери и прочие.Получить страховую пенсию по инвалидности могут лишь россияне, официально признанные инвалидами в том порядке, который установлен действующим законодательством. Необходимая информация для назначения выплаты содержится в “Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере”.Все ключевые условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца перечислены в статье 10 соответствующего Федерального закона. В ней, в частности, указано, что при вступлении в новый брак супруг или супруга погибшего теряют право на получение пенсии.Как оформить страховую пенсиюНазначением, перерасчетом или пересмотром страховых пенсий в нашей стране занимается Социальный фонд России. Для оформления выплат нужно собрать пакет необходимых документов, подготовить заявление и обратиться в соответствующее отделение.Гражданин также вправе выбрать организацию, которая возьмет на себя доставку пенсии, и способ ее получения: например, через Почту России или на банковскую карту (в этом случае нужно указать конкретный счет). Получать пенсию можно не только лично, но и через доверенное лицо.Куда обращатьсяПодать заявление на оформление страховой пенсии вместе с заранее подготовленными для этого документами россияне могут в региональном отделении Социального фонда России. Это можно сделать как во время личного визита в Соцфонд, так и через местный многофункциональный центр (если услуга предоставляется в конкретном МФЦ, вопрос стоит уточнить заранее), либо при помощи портала государственных услуг в электронном виде.Необходимые документыДля оформления страховой пенсии россиянам могут потребоваться следующие документы:- документ, удостоверяющий личность заявителя;- выписка с индивидуального лицевого счета, в которой указана информация о трудовом стаже и размере получаемого дохода. Перед тем, как ее приложить, стоит убедиться, что все указанные сведения верны;- документы, которые могут подтвердить наличие оснований для назначения пенсии.Если предоставленного перечня недостаточно для назначения страховой пенсии, уполномоченный орган должен сообщить заявителю, какие бумаги ему необходимо представить дополнительно.СрокиВ соответствии со статьей 22 Федерального закона "О страховых пенсиях", страховая пенсия назначается гражданину со дня обращения, то есть, с той даты, когда было принято соответствующее заявление. Страховая пенсия по инвалидности назначается с момента, когда человек официально получил данный статус.На рассмотрение заявления о назначении страховой законом отведено 5 дней (если предоставлены все необходимые документы) либо 10 дней (если есть необходимость запросить нужные сведения в других организациях и структурах). Уведомление о принятом решении гражданину могут сообщить по почте, телефону или в личном кабинете на “Госуслугах”.Страховая пенсия по старости назначается бессрочно, страховая пенсия по инвалидности - на тот период, в течение которого гражданин официально имеет статус инвалида. Также в законе оговорено, что страховая пенсия по случаю потери кормильца назначается на тот срок, в течение которого ее получатель является нетрудоспособным (в том числе она может назначаться и бессрочно).Размер страховой пенсииДля того, чтобы самостоятельно рассчитать, какой именно будет будущая страховая пенсия, граждане могут использовать следующую формулу:Страховая пенсия = ИПК × СПК + ФВИПК в данном случае обозначает индивидуальный пенсионный коэффициент и представляет собой сумму накопленных гражданином пенсионных баллов. Под аббревиатурой СПК скрывается “стоимость пенсионного коэффициента”, величина которого ежегодно индексируется. ФВ обозначает ту фиксированную выплату, размер которой также устанавливается государством и каждый год меняется по результатам последней индексации.В 2025 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 8907 рублей 7 копеек ( показатель может быть повышен для отдельных категорий граждан).“С 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента с учетом решения о дополнительном увеличении составляет 145,69 рублей, - отмечает Оксана Васильева. - Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости устанавливается одновременно с назначением этой пенсии гражданину (за исключением некоторых категорий). Если же страховая пенсия по старости была назначена позднее возникновения права на нее или при отказе от ее получения размер фиксированной выплаты будет определен с учетом повышающего коэффициента. Кроме того, на фиксированную выплату в повышенном размере могут рассчитывать граждане, достигшие возраста 80 лет, инвалиды I группы и россияне, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, а также ряд других категорий. Также нужно отметить, что с 1 января текущего года (но не ранее дня назначения страховой пенсии) россияне в возрасте от 80 лет, а также относящиеся к инвалидам I группы могут рассчитывать на дополнительное повышение фиксированной выплаты (надбавка на уход). Она не назначается инвалидам с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода”.Ежегодно в России индексируются все существующие виды пенсий, при этом перерасчет выплат производится автоматически и не требует от граждан подачи заявлений или иных документов.Мнение эксперта“Помните, если страховая пенсия назначена гражданину до 1 января 2025 года, перерасчет ее размера в связи с установлением надбавки на уход должен быть произведен не позднее 1 апреля 2025 года. Подавать заявление для такого перерасчета не нужно, - говорит Людмила Новицкая. - Размер надбавки на уход к страховой пенсии начала текущего года составляет 1 314 руб. (без учета районных коэффициентов). Предусмотрена его ежегодная индексация в порядке, установленном для индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии”.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, пенсия