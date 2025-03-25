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В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году - РИА Новости, 25.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:14 25.03.2025 (обновлено: 18:15 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/pechene-2007267222.html
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году - РИА Новости, 25.03.2025
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:14:00+03:00
2025-03-25T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия региона. "В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тысячи тонн печенья разных видов, что равняется 100 тоннам традиционного лакомства к чаю в день", — говорится в сообщении. В материале уточняется, что на прилавках подмосковных магазинов представлены различные сорта печенья: сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое. Ранее пресс-служба сообщала, подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира.
https://ria.ru/20250325/kefir-2007260680.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году

Предприятия Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья в 2024 году

© Pixabay / misskursovie2013Печенье
Печенье - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Pixabay / misskursovie2013
Печенье. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия региона.
"В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тысячи тонн печенья разных видов, что равняется 100 тоннам традиционного лакомства к чаю в день", — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что на прилавках подмосковных магазинов представлены различные сорта печенья: сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое.
Ранее пресс-служба сообщала, подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира.
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Подмосковные предприятия произвели более 460 тысяч тонн кефира за 2024 год
Вчера, 17:59
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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