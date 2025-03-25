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В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году - РИА Новости, 25.03.2025
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:14:00+03:00
2025-03-25T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия региона. "В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тысячи тонн печенья разных видов, что равняется 100 тоннам традиционного лакомства к чаю в день", — говорится в сообщении. В материале уточняется, что на прилавках подмосковных магазинов представлены различные сорта печенья: сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое. Ранее пресс-служба сообщала, подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье выпустили 92 тысячи тонн печенья в прошлом году
Предприятия Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья в 2024 году
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Производители Московской области выпустили 92 тысячи тонн печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства продовольствия региона.
"В прошлом месяце жители региона купили свыше 2,8 тысячи тонн печенья разных видов, что равняется 100 тоннам традиционного лакомства к чаю в день", — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что на прилавках подмосковных магазинов представлены различные сорта печенья: сахарное, овсяное, сдобное, песочное и ореховое.
Ранее пресс-служба сообщала, подмосковные производители выпустили за 2024 год свыше 460 тысяч тонн кефира.