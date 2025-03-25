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Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг
Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг - РИА Новости, 25.03.2025
Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг
Гендиректор издательства "Проспект", писатель Леонид Рожников, которому президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в развитие литературы для детей и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:50:00+03:00
2025-03-25T17:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор издательства "Проспект", писатель Леонид Рожников, которому президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в развитие литературы для детей и юношества, предложил главе государства подумать о разработке мер, которые позволят сделать печать качественных книг выгодной.Путин во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года.Рожников в ходе церемонии отметил, что зачастую на "книжных полках" можно увидеть продукцию "неблестящего качества", но приносящую прибыль. По его словам, он понимает этот подход как бизнесмен, но как у гражданина у него это вызывает отторжение."Отдельная боль – это книжные магазины... Им, конечно, сейчас приходится непросто, но надо помнить, что это не просто магазины, не просто торговые точки – это центр культуры, это культура и есть. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я хотел бы попросить: может быть, подумаете о разработке комплекса мер, который помог бы сделать выгодной печать именно качественных книг, особенно детских, и помог бы (книжным - ред.) магазинам справиться с арендными платежами, чтобы они не перепрофилировались и не закрывались", - обратился к Путину Рожников.Во время неформального общения с президентом после церемонии Рожников отметил важность государственной поддержки для книжных магазинов. Он также заметил, что книжный магазин в петербургском "Доме Книги" (дом компании "Зингер") сейчас является лучшим в Европе, но в прошлом его пытались выгнать из исторического здания. "Я знаю", - отреагировал Путин.Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.
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владимир путин, россия, общество
Культура, Владимир Путин, Россия, Общество
Писатель Рожников обратился с просьбой к Путину по вопросу печати книг
Писатель Рожников попросил Путина сделать печать качественных книг выгодной
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Гендиректор издательства "Проспект", писатель Леонид Рожников, которому президент РФ Владимир Путин вручил премию за вклад в развитие литературы для детей и юношества, предложил главе государства подумать о разработке мер, которые позволят сделать печать качественных книг выгодной.
Путин
во вторник вручил в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2024 года.
Рожников в ходе церемонии отметил, что зачастую на "книжных полках" можно увидеть продукцию "неблестящего качества", но приносящую прибыль. По его словам, он понимает этот подход как бизнесмен, но как у гражданина у него это вызывает отторжение.
"Отдельная боль – это книжные магазины... Им, конечно, сейчас приходится непросто, но надо помнить, что это не просто магазины, не просто торговые точки – это центр культуры, это культура и есть. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я хотел бы попросить: может быть, подумаете о разработке комплекса мер, который помог бы сделать выгодной печать именно качественных книг, особенно детских, и помог бы (книжным - ред.) магазинам справиться с арендными платежами, чтобы они не перепрофилировались и не закрывались", - обратился к Путину Рожников.
Во время неформального общения с президентом после церемонии Рожников отметил важность государственной поддержки для книжных магазинов. Он также заметил, что книжный магазин в петербургском "Доме Книги" (дом компании "Зингер") сейчас является лучшим в Европе
, но в прошлом его пытались выгнать из исторического здания. "Я знаю", - отреагировал Путин.
Премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручаются с 2011 и 2013 года соответственно. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры, который отмечается 25 марта.