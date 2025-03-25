https://ria.ru/20250325/otnosheniya-2007298502.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения - РИА Новости, 25.03.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T20:42:00+03:00
2025-03-25T20:42:00+03:00
2025-03-25T20:42:00+03:00
белоруссия
россия
максим рыженков
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных уровнях в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, а также взаимодействие на международных площадках. "Министры также подтвердили договоренности о проведении двусторонних встреч и визитов на различных уровнях в ближайшее время", - проинформировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007170339.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров, в мире
Белоруссия, Россия, Максим Рыженков, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения
Рыженков обсудил с Лавровым отношения РФ и Белоруссии