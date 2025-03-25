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Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения - РИА Новости, 25.03.2025
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20:42 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/otnosheniya-2007298502.html
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения - РИА Новости, 25.03.2025
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных... РИА Новости, 25.03.2025
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных уровнях в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, а также взаимодействие на международных площадках. "Министры также подтвердили договоренности о проведении двусторонних встреч и визитов на различных уровнях в ближайшее время", - проинформировали в пресс-службе.
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белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров, в мире
Белоруссия, Россия, Максим Рыженков, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения

Рыженков обсудил с Лавровым отношения РФ и Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных уровнях в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, а также взаимодействие на международных площадках.
"Министры также подтвердили договоренности о проведении двусторонних встреч и визитов на различных уровнях в ближайшее время", - проинформировали в пресс-службе.
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