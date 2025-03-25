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Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения

Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения - РИА Новости, 25.03.2025

Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двусторонние отношения

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T20:42:00+03:00

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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обсудил по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым двусторонние отношения, встречи и визиты на различных уровнях в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. "По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Максима Рыженкова с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальную повестку двусторонних отношений, а также взаимодействие на международных площадках. "Министры также подтвердили договоренности о проведении двусторонних встреч и визитов на различных уровнях в ближайшее время", - проинформировали в пресс-службе.

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белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров, в мире