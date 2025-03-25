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В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет - РИА Новости, 25.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:16 25.03.2025 (обновлено: 11:38 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/omsk-2007092772.html
В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет
В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет - РИА Новости, 25.03.2025
В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет
В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T07:16:00+03:00
2025-03-25T11:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
омск
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска подобрана в соответствии с авторским замыслом и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию значимой даты. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, выкрасили в черный цвет. Это пришлось не по душе многим жителям города, которые поспешили оставить комментарии с критикой в соцсетях. На гневные сообщения ответили в департамент городского хозяйства. "Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными специализированными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Перед окраской скульптуру в обязательном порядке в соответствии с технологией очищают от ржавчины и остатков старой краски", - сообщили в департаменте городского хозяйства. На данный момент все фигуры покрашены в черный цвет, а работы вокруг стеллы продолжаются.
https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html
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омск, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Омск, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет

Жителям Омска объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет

© соцсетиПамятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет в Омске
Памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет в Омске - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© соцсети
Памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет в Омске
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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска подобрана в соответствии с авторским замыслом и имеет отличные эксплуатационные характеристики.
Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию значимой даты. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, выкрасили в черный цвет. Это пришлось не по душе многим жителям города, которые поспешили оставить комментарии с критикой в соцсетях. На гневные сообщения ответили в департамент городского хозяйства.
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"Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными специализированными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Перед окраской скульптуру в обязательном порядке в соответствии с технологией очищают от ржавчины и остатков старой краски", - сообщили в департаменте городского хозяйства.
На данный момент все фигуры покрашены в черный цвет, а работы вокруг стеллы продолжаются.
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