https://ria.ru/20250325/omsk-2007092772.html

В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет

В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет - РИА Новости, 25.03.2025

В Омске объяснили, почему памятник ВОВ покрасили в черный цвет

В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T07:16:00+03:00

2025-03-25T07:16:00+03:00

2025-03-25T11:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

омск

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. В правительстве Омска объяснили возмутившимся жителям города, почему памятник, посвященный Великой Отечественной войне, покрасили в черный цвет: краска подобрана в соответствии с авторским замыслом и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Ремонт скульптурной композиции на бульваре Победы в Омске проводят к 80-летию значимой даты. Скульптуры, расположенные вокруг стелы, выкрасили в черный цвет. Это пришлось не по душе многим жителям города, которые поспешили оставить комментарии с критикой в соцсетях. На гневные сообщения ответили в департамент городского хозяйства. "Ремонт памятников, посвященных Великой Отечественной войне, выполняется профессиональными специализированными подрядными организациями. Сами скульптуры не бронзовые, они сделаны из черного металла. Краска специально подобрана в соответствии с авторским замыслом (это важно, ведь мемориал имеет статус объекта культурного наследия) и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Перед окраской скульптуру в обязательном порядке в соответствии с технологией очищают от ржавчины и остатков старой краски", - сообщили в департаменте городского хозяйства. На данный момент все фигуры покрашены в черный цвет, а работы вокруг стеллы продолжаются.

https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html

https://ria.ru/20250208/partizany-1998105681.html

омск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омск, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне