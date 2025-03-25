Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/novgorod-2007219353.html
В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома
В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома - РИА Новости, 25.03.2025
В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома
Обвиняемый в Нижнем Новгороде во взятках бывший военный комиссар Анвяр Хусиянов задержан после побега из-под домашнего ареста и взят под стражу, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:58:00+03:00
2025-03-25T15:58:00+03:00
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_54274dcb538583c1c0617cb1aa0582cb.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обвиняемый в Нижнем Новгороде во взятках бывший военный комиссар Анвяр Хусиянов задержан после побега из-под домашнего ареста и взят под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области. "Обвиняемый, находящийся под домашним арестом, самовольно покинул место своего проживания. После поступления сигнала со средств электронного мониторинга сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области предприняли меры к установлению местонахождения обвиняемого и незамедлительно сообщили в суд о нарушении меры пресечения. Гражданин был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан. По решению суда мера пресечения обвиняемому изменена на заключение под стражу", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом по обвинению в освобождении за взятки от военной службы, объявлен в розыск. В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу.
https://ria.ru/20241212/yakutsk-1988859891.html
нижегородская область
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976425701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f5b57b1feb598ad72b39d5a1e91dd26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома

В Нижнем Новгороде задержали обвиняемого во взятках бывшего военного комиссара

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Следственный изолятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обвиняемый в Нижнем Новгороде во взятках бывший военный комиссар Анвяр Хусиянов задержан после побега из-под домашнего ареста и взят под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области.
"Обвиняемый, находящийся под домашним арестом, самовольно покинул место своего проживания. После поступления сигнала со средств электронного мониторинга сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области предприняли меры к установлению местонахождения обвиняемого и незамедлительно сообщили в суд о нарушении меры пресечения. Гражданин был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан. По решению суда мера пресечения обвиняемому изменена на заключение под стражу", - говорится в сообщении.
Ранее РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом по обвинению в освобождении за взятки от военной службы, объявлен в розыск.
В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест.
В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-военком Якутска получил 10 лет колонии за взятки от призывников
12 декабря 2024, 16:38
 
ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала