https://ria.ru/20250325/novgorod-2007219353.html

В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома

В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома - РИА Новости, 25.03.2025

В Нижнем Новгороде задержали сбежавшего из-под ареста экс-военкома

Обвиняемый в Нижнем Новгороде во взятках бывший военный комиссар Анвяр Хусиянов задержан после побега из-под домашнего ареста и взят под стражу, сообщили РИА... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:58:00+03:00

2025-03-25T15:58:00+03:00

2025-03-25T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обвиняемый в Нижнем Новгороде во взятках бывший военный комиссар Анвяр Хусиянов задержан после побега из-под домашнего ареста и взят под стражу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН по Нижегородской области. "Обвиняемый, находящийся под домашним арестом, самовольно покинул место своего проживания. После поступления сигнала со средств электронного мониторинга сотрудники ГУФСИН России по Нижегородской области предприняли меры к установлению местонахождения обвиняемого и незамедлительно сообщили в суд о нарушении меры пресечения. Гражданин был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан. По решению суда мера пресечения обвиняемому изменена на заключение под стражу", - говорится в сообщении. Ранее РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области сообщили, что бывший военный комиссар Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов, находившийся под домашним арестом по обвинению в освобождении за взятки от военной службы, объявлен в розыск. В начале сентября 2024 года Хусиянов был задержан при получении взятки от призывника. Кроме этого, следствие утверждало о причастности Хусиянова к получению взяток за освобождение граждан от военной службы по призыву на протяжении длительного времени – речь идет о девяти подобных преступлениях. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки). Хусиянов был помещен под стражу, однако позже меру пресечения заменили на домашний арест. В Нижегородский районный суд 17 марта на заседание Хусиянов не явился. Его адвокатами суду были предоставлены сведения о заключении контракта о пребывании в добровольческом формировании от 13 марта 2025 года с военным комиссариатом на территории Волгограда, пояснили в пресс-службе суда. В итоге гособвинителем было заявлено ходатайство об объявлении Хусиянова в розыск и изменении ему меры пресечения на заключение под стражу.

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, россия