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Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году - РИА Новости, 25.03.2025
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17:26 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/navodnenie-2007248159.html
Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году
Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году - РИА Новости, 25.03.2025
Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году
Правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года: люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:26:00+03:00
2025-03-25T17:26:00+03:00
оренбургская область
урал
орск
происшествия
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УФА, 25 мар – РИА Новости. Правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года: люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились. "Паводок 2024 года унес жизни людей. Судебно-медицинская экспертиза установила 15 случаев, где причиной смерти является утопление или переохлаждение. К сожалению, большинство погибших людей отказались от предложенной эвакуации", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. Власти отметили, что заключения экспертизы были готовы в середине мая 2024 года. "Тогда как запросы редакций СМИ в отношении числа пострадавших и погибших были в апреле. В течение года вопросов на эту тему не возникало, а в статистике уже с мая месяца фигурировали эти данные", - пояснили в правительстве региона. Родственники погибших получили положенные им выплаты. "Все предусмотренные законом выплаты родственникам погибших были произведены в мае - июне 2024 года в связи с ущербом здоровью или гибелью. Всего выплаты получили 34 члена семей погибших и 56 человек в связи с вредом здоровью, причиненным паводком", - уточнили в областном правительстве. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://realty.ria.ru/20250115/orenburzhtsy-1993775955.html
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оренбургская область, урал, орск, происшествия
Оренбургская область, Урал, Орск, Происшествия
Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году

Власти Оренбургской области сообщили о 15 жертвах наводнения весной 2024 года

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы в 2024 году улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы в 2024 году улица в Орске - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопленная из-за прорыва дамбы в 2024 году улица в Орске. Архивное фото
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УФА, 25 мар – РИА Новости. Правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года: люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились.
"Паводок 2024 года унес жизни людей. Судебно-медицинская экспертиза установила 15 случаев, где причиной смерти является утопление или переохлаждение. К сожалению, большинство погибших людей отказались от предложенной эвакуации", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили 33 миллиарда рублей
15 января, 09:08
Власти отметили, что заключения экспертизы были готовы в середине мая 2024 года.
"Тогда как запросы редакций СМИ в отношении числа пострадавших и погибших были в апреле. В течение года вопросов на эту тему не возникало, а в статистике уже с мая месяца фигурировали эти данные", - пояснили в правительстве региона.
Родственники погибших получили положенные им выплаты.
"Все предусмотренные законом выплаты родственникам погибших были произведены в мае - июне 2024 года в связи с ущербом здоровью или гибелью. Всего выплаты получили 34 члена семей погибших и 56 человек в связи с вредом здоровью, причиненным паводком", - уточнили в областном правительстве.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
Последствия паводка в Оренбурге
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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1 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

Затопленная улица у ЖК Дубки в Оренбурге

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

Сотрудники ДПС контролируют автомобильное движение у перекрытого моста через реку Урал со стороны улицы Чичерина в Оренбурге

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

Затопленная улица Уральская в Оренбурге

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

Затопленная на улица у ЖК Дубки в Оренбурге

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

Сотрудник Государственного гидрологического института измеряет уровень воды в реке Урал в Оренбурге

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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7 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

Сотрудники полиции и МЧС РФ эвакуируют местных жителей из подтопленного ЖК Дубки в Оренбурге

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

Жители Оренбурга на мосту через реку Урал

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

Затопленная одна из улиц в Оренбурге

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10

Оренбургская область столкнулась с небывалым паводком.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 10

Уровень воды в реке Урал возле Оренбурга поднялся до рекордных значений.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 10

По информации оренбургского гидрометцентра, на утро 13 апреля он составил 1171 см.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
3 из 10

За сутки в Оренбурге затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 10

За ночь затопило ЖК "Гранд парк", по улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 12 домов из-за затопления котельной "Трикотажная фабрика" прекратили подачу тепла и горячей воды.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

На проспекте Гагарина из перинатального центра эвакуировали детей и беременных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники полиции и МЧС провели эвакуацию жителей из подтопленного ЖК "Дубки".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 10

Продовольственные магазины в Оренбурге начали делать скидки на товары из-за паводков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил надежду, что уровень воды в реке Урал достиг пика и перестанет расти.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Оренбургская областьУралОрскПроисшествия
 
 
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