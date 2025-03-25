https://ria.ru/20250325/navodnenie-2007248159.html

Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году

Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году - РИА Новости, 25.03.2025

Оренбургские власти назвали число погибших при наводнении в 2024 году

Правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года: люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:26:00+03:00

2025-03-25T17:26:00+03:00

2025-03-25T17:26:00+03:00

оренбургская область

урал

орск

происшествия

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УФА, 25 мар – РИА Новости. Правительство Оренбургской области сообщило РИА Новости о 15 жертвах наводнения весной 2024 года: люди, отказавшиеся эвакуироваться, утонули или переохладились. "Паводок 2024 года унес жизни людей. Судебно-медицинская экспертиза установила 15 случаев, где причиной смерти является утопление или переохлаждение. К сожалению, большинство погибших людей отказались от предложенной эвакуации", - сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. Власти отметили, что заключения экспертизы были готовы в середине мая 2024 года. "Тогда как запросы редакций СМИ в отношении числа пострадавших и погибших были в апреле. В течение года вопросов на эту тему не возникало, а в статистике уже с мая месяца фигурировали эти данные", - пояснили в правительстве региона. Родственники погибших получили положенные им выплаты. "Все предусмотренные законом выплаты родственникам погибших были произведены в мае - июне 2024 года в связи с ущербом здоровью или гибелью. Всего выплаты получили 34 члена семей погибших и 56 человек в связи с вредом здоровью, причиненным паводком", - уточнили в областном правительстве. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://realty.ria.ru/20250115/orenburzhtsy-1993775955.html

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урал

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оренбургская область, урал, орск, происшествия