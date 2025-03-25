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В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия - РИА Новости, 25.03.2025
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14:35 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mvd-2007194033.html
В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия - РИА Новости, 25.03.2025
В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия
Двое жителей Белгородской области задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, изъяты три автомата Калашникова, шесть гранат, мина и более 2,5 тысячи... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:35:00+03:00
2025-03-25T14:35:00+03:00
происшествия
россия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Двое жителей Белгородской области задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, изъяты три автомата Калашникова, шесть гранат, мина и более 2,5 тысячи патронов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. "Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области совместно с коллегами из УФСБ России по Ленинградскому военному округу при силовой поддержке СОБРа "Белогор" регионального Управления Росгвардии по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое жителей Краснояружского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, шесть гранат, противопехотная осколочная мина, более 2 500 патронов и штык-ножи", - говорится в сообщении. Отмечается, что проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для использования. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и взрывных устройств). "Задержанные пояснили, что использовать оружие в преступных целях не планировали. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму, по решению суда, в виде заключению под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250305/mvd-2003203518.html
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происшествия, россия, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Белгородской области задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия

В Белгородской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте оружия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Двое жителей Белгородской области задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия, изъяты три автомата Калашникова, шесть гранат, мина и более 2,5 тысячи патронов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Белгородской области совместно с коллегами из УФСБ России по Ленинградскому военному округу при силовой поддержке СОБРа "Белогор" регионального Управления Росгвардии по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержаны двое жителей Краснояружского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по адресам проживания фигурантов обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, шесть гранат, противопехотная осколочная мина, более 2 500 патронов и штык-ножи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое оружие и боеприпасы пригодны для использования.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 222 и ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и взрывных устройств).
"Задержанные пояснили, что использовать оружие в преступных целях не планировали. Одному из задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, второму, по решению суда, в виде заключению под стражу", - добавляется в сообщении.
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