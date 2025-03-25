Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%
Более 70% детского сада в московском Покровском-Стрешневе завершено
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В здании с переменной этажностью от одного до трех этажей общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Здание возводится на территории квартала "Holland park" на Волоколамском шоссе 71/13. Девелопером проекта является группа "ПИК".
Министр отметил, что после завершения работ здание будет передано в систему столичного образования.
На прилегающей территории будут оборудованы площадки для прогулок и активных игр, а также зона для занятия ОФП.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.
"В здании с переменной этажностью от одного до трех этажей общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Здание возводится на территории квартала "Holland park" на Волоколамском шоссе 71/13. Девелопером проекта является группа "ПИК".
Министр отметил, что после завершения работ здание будет передано в систему столичного образования.
На прилегающей территории будут оборудованы площадки для прогулок и активных игр, а также зона для занятия ОФП.
ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.