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Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70% - РИА Новости, 25.03.2025
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11:05 25.03.2025 (обновлено: 11:39 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/moskva-2007075101.html
Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%
Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70% - РИА Новости, 25.03.2025
Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%
Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:05:00+03:00
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владислав овчинский
сергей гордеев
пик
жилье
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В здании с переменной этажностью от одного до трех этажей общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Здание возводится на территории квартала "Holland park" на Волоколамском шоссе 71/13. Девелопером проекта является группа "ПИК".Министр отметил, что после завершения работ здание будет передано в систему столичного образования. На прилегающей территории будут оборудованы площадки для прогулок и активных игр, а также зона для занятия ОФП.ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.
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владислав овчинский, сергей гордеев, пик, жилье, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Владислав Овчинский, Сергей Гордеев, ПИК, Жилье, Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%

Более 70% детского сада в московском Покровском-Стрешневе завершено

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В здании с переменной этажностью от одного до трех этажей общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Здание возводится на территории квартала "Holland park" на Волоколамском шоссе 71/13. Девелопером проекта является группа "ПИК".

Министр отметил, что после завершения работ здание будет передано в систему столичного образования.

На прилегающей территории будут оборудованы площадки для прогулок и активных игр, а также зона для занятия ОФП.

ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Ефимов: в Покровском-Стрешневе построят спортивный комплекс со стадионом
27 февраля, 15:23
 
Владислав ОвчинскийСергей ГордеевПИКЖильеМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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