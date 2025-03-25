https://ria.ru/20250325/moskva-2007075101.html

Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%

Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70% - РИА Новости, 25.03.2025

Детский сад в Покровском-Стрешневе построен более чем на 70%

Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:05:00+03:00

2025-03-25T11:05:00+03:00

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владислав овчинский

сергей гордеев

пик

жилье

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Здание детского сада в московском районе Покровское-Стрешнево завершено более чем на 70% - в нем окончены монолитные работы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В здании с переменной этажностью от одного до трех этажей общей площадью около 6,5 тысячи квадратных метров предусмотрено 12 групповых ячеек, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн. Уже возведен монолит, ведутся устройство кровли, фасадные работы, производится подключение к внутренним инженерным сетям", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Здание возводится на территории квартала "Holland park" на Волоколамском шоссе 71/13. Девелопером проекта является группа "ПИК".Министр отметил, что после завершения работ здание будет передано в систему столичного образования. На прилегающей территории будут оборудованы площадки для прогулок и активных игр, а также зона для занятия ОФП.ПИК – один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года. Основной акционер компании – Сергей Гордеев, которому принадлежит 32,5% акций застройщика.

https://ria.ru/20250227/efimov-2001966805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владислав овчинский, сергей гордеев, пик, жилье, москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы