https://ria.ru/20250325/moskva-2007074930.html
Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта
Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 25.03.2025
Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы в 1,2 тысячи столичных домов в рамках программы капремонта этого года, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:12:00+03:00
2025-03-25T09:12:00+03:00
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москва
капремонт в москве
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы в 1,2 тысячи столичных домов в рамках программы капремонта этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли более 2,4 тысячи объектов, в половине из них работы уже стартовали. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 14,5 тысячи многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы."Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков.Он отметил, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.Бирюков напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров.
https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html
https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, капремонт в москве, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Капремонт в Москве, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта
Заммэра Бирюков: в Москве в рамках капремонта отремонтируют 1,2 тыс домов
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы в 1,2 тысячи столичных домов в рамках программы капремонта этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли более 2,4 тысячи объектов, в половине из них работы уже стартовали. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 14,5 тысячи многоквартирных домов", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы.
"Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков.
Он отметил, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.
Бирюков напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров.