https://ria.ru/20250325/moskva-2007074930.html

Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта

Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта - РИА Новости, 25.03.2025

Более 1,2 тыс домов отремонтировали в Москве в рамках программы капремонта

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы в 1,2 тысячи столичных домов в рамках программы капремонта этого года, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:12:00+03:00

2025-03-25T09:12:00+03:00

2025-03-25T09:51:00+03:00

москва

капремонт в москве

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы в 1,2 тысячи столичных домов в рамках программы капремонта этого года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли более 2,4 тысячи объектов, в половине из них работы уже стартовали. Всего с 2015 года отремонтировали уже более 14,5 тысячи многоквартирных домов", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы обновляют внешний облик здания, производят замену инженерных систем и лифтов, ремонтируют крыши, подъезды и входные группы."Перечень работ для каждого объекта определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на функционирование коммуникаций в период отопительного сезона. Это - ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", - пояснил Бирюков.Он отметил, что на особом контроле находится соблюдение сроков эксплуатации лифтов, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года лифты в домах, находящихся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, нет дополнительного продления периода эксплуатации.Бирюков напомнил, что в столичную программу капремонта включено более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20250322/moskva-2006654012.html

https://ria.ru/20250321/chislo-2006427061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, капремонт в москве, петр бирюков, городское хозяйство москвы