https://ria.ru/20250325/moshenniki-2007090552.html
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 25.03.2025
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:02:00+03:00
2025-03-25T06:02:00+03:00
2025-03-25T06:02:00+03:00
происшествия
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в МВД по региону. Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума. "Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам", - говорится в сообщении. После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену. "Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html
https://ria.ru/20241228/podzhog-1991787263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, горно-алтайск, андрей турчак, вооруженные силы украины
Происшествия, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, Вооруженные силы Украины
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал, как его обманули мошенники