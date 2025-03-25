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Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 25.03.2025
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06:02 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/moshenniki-2007090552.html
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 25.03.2025
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T06:02:00+03:00
2025-03-25T06:02:00+03:00
происшествия
горно-алтайск
андрей турчак
вооруженные силы украины
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в МВД по региону. Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума. "Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам", - говорится в сообщении. После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену. "Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html
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происшествия, горно-алтайск, андрей турчак, вооруженные силы украины
Происшествия, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, Вооруженные силы Украины
Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал, как его обманули мошенники

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в МВД по региону.
Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Горно-Алтайске задержали подозреваемого в поджоге подстанции
21 марта, 23:12
"Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам", - говорится в сообщении.
После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену.
"Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске", - добавили в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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