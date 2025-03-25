https://ria.ru/20250325/moshenniki-2007090552.html

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка - РИА Новости, 25.03.2025

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске рассказал о мотивах своего поступка

Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T06:02:00+03:00

2025-03-25T06:02:00+03:00

2025-03-25T06:02:00+03:00

происшествия

горно-алтайск

андрей турчак

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg

БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Поджигатель подстанции в Горно-Алтайске, из-за действий которого часть города осталась без света, рассказал, что действовал по наводке мошенников, сообщили в МВД по региону. Ранее глава региона Андрей Турчак информировал, что в четверг на прошлой неделе неизвестный злоумышленник поджег подстанцию, из-за чего часть Горно- Алтайска осталась без света. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника задержали, им оказался 20-летний студент местного техникума. "Следствием установлено, что в середине марта 20-летний житель республиканской столицы, поддавшись на уловки телефонных мошенников, взял кредит в банке на сумму 200 тысяч рублей и перевел деньги злоумышленникам", - говорится в сообщении. После этого мошенники заявили мужчине, что полученные деньги будут использованы для финансирования ВСУ, и начали угрожать ему уголовным преследованием за государственную измену. "Злоумышленники предложили ему вернуть деньги. Взамен подозреваемый должен был совершить поджог электроподстанции в Горно-Алтайске", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250321/podzhog-2006604343.html

https://ria.ru/20241228/podzhog-1991787263.html

горно-алтайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горно-алтайск, андрей турчак, вооруженные силы украины