https://ria.ru/20250325/mishustin-2007145256.html

Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство

Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство - РИА Новости, 25.03.2025

Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство

Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:42:00+03:00

2025-03-25T11:42:00+03:00

2025-03-25T11:43:00+03:00

культура

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием. "Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.

https://ria.ru/20250325/kultura-2006972291.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, общество