https://ria.ru/20250325/mishustin-2007145256.html
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство - РИА Новости, 25.03.2025
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство
Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:42:00+03:00
2025-03-25T11:42:00+03:00
2025-03-25T11:43:00+03:00
культура
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общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием. "Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.
https://ria.ru/20250325/kultura-2006972291.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, общество
Культура, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство
Мишустин: интеграции новых регионов в культурное пространство уделяют внимание