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Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:42 25.03.2025 (обновлено: 11:43 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mishustin-2007145256.html
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство - РИА Новости, 25.03.2025
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство
Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:42:00+03:00
2025-03-25T11:43:00+03:00
культура
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием. "Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.
https://ria.ru/20250325/kultura-2006972291.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин, общество
Культура, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство

Мишустин: интеграции новых регионов в культурное пространство уделяют внимание

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.
"Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей", - подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.
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КультураРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМихаил МишустинОбщество
 
 
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