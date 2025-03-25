https://ria.ru/20250325/mironov-2007295905.html

Миронов призвал США перейти от "челночной дипломатии" к действиям по миру

Миронов призвал США перейти от "челночной дипломатии" к действиям по миру - РИА Новости, 25.03.2025

Миронов призвал США перейти от "челночной дипломатии" к действиям по миру

Расследование "украинского досье" уже набирает ход в США, и им стоит переходить от "челночной дипломатии" к практическим действиям по достижению мира, заявил... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Расследование "украинского досье" уже набирает ход в США, и им стоит переходить от "челночной дипломатии" к практическим действиям по достижению мира, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. "Расследование украинского досье уже набирает ход в США… Однако самое простое и самое главное, что должны сделать США, это перейти от "челночной дипломатии" к практическим действиям по достижению мира", - сказал Миронов. Он отметил, что Вашингтону нужно прекратить поставки оружия Киеву. Иначе, по мнению политика, можно не только 12 часов потратить впустую, а все 4 года президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Миронов добавил, что, когда у сторон нет заинтересованности в достижении результата или когда позиции диаметрально противоположны, столько не разговаривают, но кто-то мешает достигнуть тех результатов, которые бы позволили сказать о них публично. "Американцы называли некие "другие страны", и я точно могу назвать одну такую страну – Украина. Именно режим (Владимира) Зеленского в последнее время прикладывает всяческие усилия, чтобы сорвать мирные инициативы. Сегодня они остервенело бьют по российским энергообъектам, завтра точно так же будут атаковать и устраивать провокации в Черном море. Другими словами, нынешние украинские власти абсолютно недоговороспособны, что, полагаю, американцы, уже поняли", - подчеркнул лидер эсеров. По словам Миронова, у США фактически остается только один путь, чтобы мирный план Трампа "остался на столе" - максимально усилить давление на Киев, и рычагов для этого предостаточно.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007058656.html

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сша, россия, киев, сергей миронов, дональд трамп, григорий карасин, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире