Миронов призвал США перейти от "челночной дипломатии" к действиям по миру
Миронов: расследование "украинского досье" уже набирает ход в США
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Расследование "украинского досье" уже набирает ход в США, и им стоит переходить от "челночной дипломатии" к практическим действиям по достижению мира, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
"Расследование украинского досье уже набирает ход в США… Однако самое простое и самое главное, что должны сделать США, это перейти от "челночной дипломатии" к практическим действиям по достижению мира", - сказал Миронов.
Он отметил, что Вашингтону нужно прекратить поставки оружия Киеву. Иначе, по мнению политика, можно не только 12 часов потратить впустую, а все 4 года президентского срока американского лидера Дональда Трампа.
Миронов добавил, что, когда у сторон нет заинтересованности в достижении результата или когда позиции диаметрально противоположны, столько не разговаривают, но кто-то мешает достигнуть тех результатов, которые бы позволили сказать о них публично.
"Американцы называли некие "другие страны", и я точно могу назвать одну такую страну – Украина. Именно режим (Владимира) Зеленского в последнее время прикладывает всяческие усилия, чтобы сорвать мирные инициативы. Сегодня они остервенело бьют по российским энергообъектам, завтра точно так же будут атаковать и устраивать провокации в Черном море. Другими словами, нынешние украинские власти абсолютно недоговороспособны, что, полагаю, американцы, уже поняли", - подчеркнул лидер эсеров.
По словам Миронова, у США фактически остается только один путь, чтобы мирный план Трампа "остался на столе" - максимально усилить давление на Киев, и рычагов для этого предостаточно.
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