https://ria.ru/20250325/minoborony-2007204611.html

ВС России освободили Мирное в ДНР

ВС России освободили Мирное в ДНР - РИА Новости, 25.03.2025

ВС России освободили Мирное в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:13:00+03:00

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2025-03-25T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250323/pushilin-2006816289.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины