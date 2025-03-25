https://ria.ru/20250325/minoborony-2007204611.html
ВС России освободили Мирное в ДНР
ВС России освободили Мирное в ДНР - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России освободили Мирное в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:13:00+03:00
2025-03-25T15:13:00+03:00
2025-03-25T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_0:0:3202:1802_1920x0_80_0_0_f7da26700f2d6bfd9f44ac6f0bff88f5.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250323/pushilin-2006816289.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647664_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_269024a6b50fc9f21fc6322c44fc085d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Мирное в ДНР
МО: группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Мирное в ДНР