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ВС России освободили Мирное в ДНР - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 25.03.2025 (обновлено: 15:33 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/minoborony-2007204611.html
ВС России освободили Мирное в ДНР
ВС России освободили Мирное в ДНР - РИА Новости, 25.03.2025
ВС России освободили Мирное в ДНР
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:13:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства", - добавили в МО РФ.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Мирное в ДНР

МО: группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Мирное в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Мирное в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Мирное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили Мирное в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
© Инфографика
1 из 1
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Мирное в ДНР
© Инфографика
1 из 1
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Малой Шапковки, Каменки, Красного Первого, Григоровки, Тищенковки и Кондрашовки в Харьковской области, а также Торского, Нового и Ямполя в ДНР.
"ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Уничтожены четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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