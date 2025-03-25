https://ria.ru/20250325/minoborony-2007196838.html

ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025

ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

Украинские войска в понедельник атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:46:00+03:00

2025-03-25T14:46:00+03:00

2025-03-25T16:02:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, говорится в сообщении Минобороны России. "В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз", — заявили в ведомстве. Кроме того, украинский беспилотник нанес удар по инфраструктуре филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Это привело к отключению высоковольтной линии (500 киловатт) Ростовская АЭС — Тихорецк № 2. Негативных последствий для потребителей удалось избежать благодаря быстрым и грамотным действиям персонала, подчеркнули в министерстве. Уточняется, что накануне вечером ударный дрон ВСУ пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму, но средства ПВО перехватили его в районе мыса Тарханкут.Как отметили в Минобороны, киевский режим намеренно наносил удары по объектам российской энергоинфраструктуры во время проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров по теме украинского урегулирования. Таким образом Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения возможных соглашений, указали в министерстве. Атаки ВСУ на объекты энергетикиДевятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250325/ataka-2007110302.html

https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, происшествия, вооруженные силы украины, луганскгаз, краснодарский край, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россети, владимир зеленский, владимир путин