Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 25.03.2025 (обновлено: 16:02 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/minoborony-2007196838.html
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
Украинские войска в понедельник атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:46:00+03:00
2025-03-25T16:02:00+03:00
россия
происшествия
вооруженные силы украины
луганскгаз
краснодарский край
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, говорится в сообщении Минобороны России. "В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз", — заявили в ведомстве. Кроме того, украинский беспилотник нанес удар по инфраструктуре филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Это привело к отключению высоковольтной линии (500 киловатт) Ростовская АЭС — Тихорецк № 2. Негативных последствий для потребителей удалось избежать благодаря быстрым и грамотным действиям персонала, подчеркнули в министерстве. Уточняется, что накануне вечером ударный дрон ВСУ пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму, но средства ПВО перехватили его в районе мыса Тарханкут.Как отметили в Минобороны, киевский режим намеренно наносил удары по объектам российской энергоинфраструктуры во время проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров по теме украинского урегулирования. Таким образом Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения возможных соглашений, указали в министерстве. Атаки ВСУ на объекты энергетикиДевятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
https://ria.ru/20250325/ataka-2007110302.html
https://ria.ru/20250324/ktk-2007022483.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
краснодарский край
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, вооруженные силы украины, луганскгаз, краснодарский край, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россети, владимир зеленский, владимир путин
Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Луганскгаз, Краснодарский край, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россети, Владимир Зеленский, Владимир Путин
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

МО РФ: ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона ГРС "Сватово" в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР, говорится в сообщении Минобороны России.
"В Луганской Народной Республике ВСУ совершена атака с применением FPV-дрона по газораспределительной станции "Сватово" Управления магистральных газопроводов "Луганскгаз", — заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампа ждет неприятный сюрприз: Киев действует в своем репертуаре
22 марта, 08:00
Кроме того, украинский беспилотник нанес удар по инфраструктуре филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае. Это привело к отключению высоковольтной линии (500 киловатт) Ростовская АЭС — Тихорецк № 2. Негативных последствий для потребителей удалось избежать благодаря быстрым и грамотным действиям персонала, подчеркнули в министерстве.
Уточняется, что накануне вечером ударный дрон ВСУ пытался атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму, но средства ПВО перехватили его в районе мыса Тарханкут.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор по отражению атак ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ по объектам энергетики в Крыму
Вчера, 09:35
Как отметили в Минобороны, киевский режим намеренно наносил удары по объектам российской энергоинфраструктуры во время проходивших в Эр-Рияде российско-американских переговоров по теме украинского урегулирования.
Таким образом Владимир Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения возможных соглашений, указали в министерстве.

Атаки ВСУ на объекты энергетики

Девятнадцатого марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США, по итогам которого Владимир Путин дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил атаку с применением трех ударных дронов на объект в станице Кавказской, который обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему КТК.
Нефтеперекачивающая станция КТК - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
КТК оценил последствия атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию на Кубани
24 марта, 17:42
Утром в субботу, 22 марта, противник нанес два удара БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, пострадало ее технологическое оборудование.
Вечером 23 марта средства ПВО отразили атаку ВСУ с применением четырех беспилотников на Глебовское газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму.
В ночь на понедельник, 24 марта, украинский беспилотник пытался ударить по НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. Силы противовоздушной обороны перехватили аппарат, его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у США есть возможность отслеживать данные об ударах по российским энергообъектам. При этом армия выполняет приказ Путина и не наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре, других команд от Верховного главнокомандующего не поступало.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияПроисшествияВооруженные силы УкраиныЛуганскгазКраснодарский крайЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссетиВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала