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США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам
США и РФ условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:59:00+03:00
2025-03-25T17:59:00+03:00
2025-03-25T18:20:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (России Владимира - ред.) Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", – говорится в заявлении.
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россия, сша, украина, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам РФ и Украины