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США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
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17:59 25.03.2025 (обновлено: 18:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mery-2007260483.html
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам - РИА Новости, 25.03.2025
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам
США и РФ условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:59:00+03:00
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россия
сша
украина
в мире
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде."Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (России Владимира - ред.) Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", – говорится в заявлении.
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россия, сша, украина, в мире, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Украина, В мире, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам

США и Россия разработают меры по запрету ударов по энергообъектам РФ и Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мар – РИА Новости. США и РФ условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергообъектам РФ и Украины, сообщили в Белом доме по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
"Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (России Владимира - ред.) Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", – говорится в заявлении.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю
Вчера, 17:53
 
РоссияСШАУкраинаВ миреТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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