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"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии - РИА Новости, 25.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:30 25.03.2025 (обновлено: 16:25 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/meropriyatiya-2005792207.html
"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии
"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии - РИА Новости, 25.03.2025
"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии
С вечера 27 марта до утра 28-го, в Международный день театра, департамент культуры Москвы в 13-й раз проведет "Ночь театров". Общегородское событие объединит... РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T16:25:00+03:00
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культура
театр
ночь в театре (акция)
москва
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департамент культуры
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С вечера 27 марта до утра 28-го, в Международный день театра, департамент культуры Москвы в 13-й раз проведет "Ночь театров". Общегородское событие объединит более 15 тысяч зрителей.В этом году акция посвящена юбилеям: 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 165 — Антону Чехову, 145 — Александру Блоку, 85 — Иосифу Бродскому, 90 — Олегу Табакову и Сергею Юрскому,100 — Леониду Зорину и Иннокентию Смоктуновскому.В 17 часов 27 марта начнутся детские мероприятия, в 21:00 — общий старт "Ночи театров". Все бесплатно, необходима только регистрация, которая доступна с 12 часов 20 марта.
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"Ночь театров": как попасть на бесплатные концерты, спектакли и экскурсии

В Москве на mos.ru началась бесплатная регистрация на "Ночь театров" 27 марта

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С вечера 27 марта до утра 28-го, в Международный день театра, департамент культуры Москвы в 13-й раз проведет "Ночь театров". Общегородское событие объединит более 15 тысяч зрителей.
В этом году акция посвящена юбилеям: 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, 165 — Антону Чехову, 145 — Александру Блоку, 85 — Иосифу Бродскому, 90 — Олегу Табакову и Сергею Юрскому,100 — Леониду Зорину и Иннокентию Смоктуновскому.
В 17 часов 27 марта начнутся детские мероприятия, в 21:00 — общий старт "Ночи театров". Все бесплатно, необходима только регистрация, которая доступна с 12 часов 20 марта.
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Открытие акции в Театре Гоголя

В 21:00 в фойе разыграют кукольную интермедию. На концерте артисты театра прочитают стихи Блока, Есенина, Симонова, прозвучат произведения Петра Чайковского, Алексея Рыбникова и песни из репертуара Леонида Утесова.

"Ночь театров" в этом году также посвящена 80-летию Победы. До 1959-го Театр Гоголя назывался Театром транспорта, 1941-43-й провел в дороге по всей стране на специальном поезде. Давали спектакли и концерты в казармах, депо, на станциях. Порой даже в землянках — и в жару, и в 40-градусный мороз. Это тоже вспомнят на концерте.

Здание Московского драматического театра им. Н.В. Гоголя в Москве

Открытие акции в Театре Гоголя

В 21:00 в фойе разыграют кукольную интермедию. На концерте артисты театра прочитают стихи Блока, Есенина, Симонова, прозвучат произведения Петра Чайковского, Алексея Рыбникова и песни из репертуара Леонида Утесова.

"Ночь театров" в этом году также посвящена 80-летию Победы. До 1959-го Театр Гоголя назывался Театром транспорта, 1941-43-й провел в дороге по всей стране на специальном поезде. Давали спектакли и концерты в казармах, депо, на станциях. Порой даже в землянках — и в жару, и в 40-градусный мороз. Это тоже вспомнят на концерте.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Век сатиры

Театру сатиры исполнилось 100 лет. За вековую историю у него сменилось несколько адресов. С 1964-го театр обосновался на площади Маяковского. Уникальный репертуар — почти 500 спектаклей за все эти годы.

Театр всегда был собирателем и хранителем мировой комедиографии. Там впервые поставили "Пигмалион" Бернарда Шоу, инсценировку романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Для "Сатиры" писали Михаил Булгаков и Алексей Толстой.

Актеры Ангелина Стречина в роли цветочницы Элизы Дулиттл и Сергей Чонишвили в роли профессора фонетики Генри Хиггинса в сцене из спектакля Пигмалион в постановке режиссера Виктора Крамера в Московском Театре Сатиры

Век сатиры

Театру сатиры исполнилось 100 лет. За вековую историю у него сменилось несколько адресов. С 1964-го театр обосновался на площади Маяковского. Уникальный репертуар — почти 500 спектаклей за все эти годы.

Театр всегда был собирателем и хранителем мировой комедиографии. Там впервые поставили "Пигмалион" Бернарда Шоу, инсценировку романов Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Для "Сатиры" писали Михаил Булгаков и Алексей Толстой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В 19:00 Прогресс-сцена Армена Джигарханяна (Ломоносовский пр., 17) пригласит гостей "Ночи театров" на лекцию о том, как формировалась афиша Театра сатиры в разные годы. И почему в его золотую эпоху с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Верой Васильевой и другими звездами рядом со зданием дежурила конная милиция.

А в 22:00 на Основной сцене (Триумфальная пл., д. 2, стр. 1) — экскурсия "Автор Театра сатиры Николай Эрдман". История театра неразрывно связана с именем этого неординарного драматурга. Молодой автор сочинял скетчи и обозрения, пародии. Благодаря его острому перу первый спектакль — "Москва с точки зрения" — открыл новое направление в искусстве, определив вектор творческой жизни Театра сатиры на последующие десятилетия.

Вид на здание Московского Академического театра сатиры в Москве

В 19:00 Прогресс-сцена Армена Джигарханяна (Ломоносовский пр., 17) пригласит гостей "Ночи театров" на лекцию о том, как формировалась афиша Театра сатиры в разные годы. И почему в его золотую эпоху с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Верой Васильевой и другими звездами рядом со зданием дежурила конная милиция.

А в 22:00 на Основной сцене (Триумфальная пл., д. 2, стр. 1) — экскурсия "Автор Театра сатиры Николай Эрдман". История театра неразрывно связана с именем этого неординарного драматурга. Молодой автор сочинял скетчи и обозрения, пародии. Благодаря его острому перу первый спектакль — "Москва с точки зрения" — открыл новое направление в искусстве, определив вектор творческой жизни Театра сатиры на последующие десятилетия.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Концерт "Аллилуйя любви"

21:00

В "Градский Холл" и Творческой мастерской Алексея Рыбникова прозвучат хиты из кинофильмов и спектаклей "Юнона и Авось", "Хоакин Мурьета", "Буратино", "Красная шапочка", "Вам и не снилось" и многие другие. Исполняют талантливые артисты, участники и победители проекта "Голос": Александра Воробьева, Никита и Александр Поздняковы, Полина Конкина, Евгения Благова, Софья Онопченко, Андрей Лефлер, Селим и Светлана Сыропятова в сопровождении оркестра "Искусство музыки".

Поэт Андрей Вознесенский и композитор Алексей Рыбников после окончания шестисотого спектакля Юнона и Авось

Концерт "Аллилуйя любви"

21:00

В "Градский Холл" и Творческой мастерской Алексея Рыбникова прозвучат хиты из кинофильмов и спектаклей "Юнона и Авось", "Хоакин Мурьета", "Буратино", "Красная шапочка", "Вам и не снилось" и многие другие. Исполняют талантливые артисты, участники и победители проекта "Голос": Александра Воробьева, Никита и Александр Поздняковы, Полина Конкина, Евгения Благова, Софья Онопченко, Андрей Лефлер, Селим и Светлана Сыропятова в сопровождении оркестра "Искусство музыки".

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Экскурсия-променад "Театральный квартал"

21:00

Театр Олега Табакова организует променад по знаковым местам в районе улицы Чаплыгина в честь 90-летия народного артиста. Встреча — у Исторической сцены, знаменитой "Табакерки". Затем — прогулка по памятным местам и улочкам с рассказами о жизни Олега Табакова, знакомство со зданием "Современника". Завершится экскурсия у Театральной школы. Когда-то Владимир Машков говорил о создании квартала, который объединил бы места, связанные с выдающимся актером и режиссером. В "Ночь театров" эта мечта осуществится.

Новое здание Московского театра под руководством Олега Табакова Сцена на Сухаревской

Экскурсия-променад "Театральный квартал"

21:00

Театр Олега Табакова организует променад по знаковым местам в районе улицы Чаплыгина в честь 90-летия народного артиста. Встреча — у Исторической сцены, знаменитой "Табакерки". Затем — прогулка по памятным местам и улочкам с рассказами о жизни Олега Табакова, знакомство со зданием "Современника". Завершится экскурсия у Театральной школы. Когда-то Владимир Машков говорил о создании квартала, который объединил бы места, связанные с выдающимся актером и режиссером. В "Ночь театров" эта мечта осуществится.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Вечер Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

21:00

К 130-летию режиссера Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко подготовили юбилейный вечер. В программе — сцены из поставленных им опер и оперетт, а также рассказ о его творчестве.

Здание Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко на улица Большая Дмитровка

Вечер Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

21:00

К 130-летию режиссера Леонида Баратова в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко подготовили юбилейный вечер. В программе — сцены из поставленных им опер и оперетт, а также рассказ о его творчестве.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 14
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Баратов был участником первых спектаклей основанной Немировичем-Данченко Музыкальной студии МХТ. Он сыграл Лариводьера ("Дочь Анго" Ш. Лекока, 1920), Дона Педро ("Перикола" Ж. Оффенбаха, 1922), Пробулоса ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Р. М. Глиэра, 1923), пробовал силы и в режиссуре. Вместе с Немировичем-Данченко работал над такими этапными для театра спектаклями, как "Лизистрата", "Карменсита и солдат" на музыку Ж. Бизе (1924), "Джонни" Э. Кшенека (1929), "Северный ветер" Л. Книппера (1930). Особенно запомнилась первая московская постановка оперной эпопеи С. С. Прокофьева "Война и мир" (1957).

Режиссер Леонид Васильевич Баратов, работавший в Государственном академическом Большом театре СССР и в Московском музыкальном театре имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко

Баратов был участником первых спектаклей основанной Немировичем-Данченко Музыкальной студии МХТ. Он сыграл Лариводьера ("Дочь Анго" Ш. Лекока, 1920), Дона Педро ("Перикола" Ж. Оффенбаха, 1922), Пробулоса ("Лизистрата" Аристофана с музыкой Р. М. Глиэра, 1923), пробовал силы и в режиссуре. Вместе с Немировичем-Данченко работал над такими этапными для театра спектаклями, как "Лизистрата", "Карменсита и солдат" на музыку Ж. Бизе (1924), "Джонни" Э. Кшенека (1929), "Северный ветер" Л. Книппера (1930). Особенно запомнилась первая московская постановка оперной эпопеи С. С. Прокофьева "Война и мир" (1957).

© РИА Новости / Михаил Гершман
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Экскурсия по Театру Российской Армии

21:00

Театр, отмечающий в этом сезоне 95-летие, приглашает на увлекательную экскурсию по своему уникальному зданию в форме пятиконечной звезды. Гостям покажут роскошные интерьеры фойе с великолепными плафонами, фресками и панно, созданными в 1930-е.

Здание Центрального академического театра Российской Армии в Москве

Экскурсия по Театру Российской Армии

21:00

Театр, отмечающий в этом сезоне 95-летие, приглашает на увлекательную экскурсию по своему уникальному зданию в форме пятиконечной звезды. Гостям покажут роскошные интерьеры фойе с великолепными плафонами, фресками и панно, созданными в 1930-е.

© РИА Новости / Максим Блинов
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8 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Экскурсия продолжится на самой большой драматической сцене в Европе, затем — музей, посвященный истории театра с момента его основания. Гости узнают о том, как строили столь монументальное сооружение, как устроена его инженерная система и откуда на сцену должны были выезжать танки с самолетами. И конечно, расскажут о знаменитых актерах и режиссерах театра-звезды.

Выступление ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

Экскурсия продолжится на самой большой драматической сцене в Европе, затем — музей, посвященный истории театра с момента его основания. Гости узнают о том, как строили столь монументальное сооружение, как устроена его инженерная система и откуда на сцену должны были выезжать танки с самолетами. И конечно, расскажут о знаменитых актерах и режиссерах театра-звезды.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Вечер памяти народного артиста Сергея Юрского в Театре Моссовета

22:00

К 90-летию актера в театре, которому он отдал 40 лет творческой жизни, подготовили концерт. Артисты труппы вспомнят Сергея Юрьевича, почитают его произведения. Спектакли Юрского всегда были мощным высказыванием о мире, его сложностях и пороках. Актер также писал стихи, рассказы, повести — более 20 книг поэзии и прозы. На этой сцене он сыграл в 11 спектаклях, семь из которых поставил сам, три — по собственным пьесам.

Вечер Однажды еще что-нибудь произойдет... в Государственном академическом театре имени Моссовета

Вечер памяти народного артиста Сергея Юрского в Театре Моссовета

22:00

К 90-летию актера в театре, которому он отдал 40 лет творческой жизни, подготовили концерт. Артисты труппы вспомнят Сергея Юрьевича, почитают его произведения. Спектакли Юрского всегда были мощным высказыванием о мире, его сложностях и пороках. Актер также писал стихи, рассказы, повести — более 20 книг поэзии и прозы. На этой сцене он сыграл в 11 спектаклях, семь из которых поставил сам, три — по собственным пьесам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Гала-концерт в "Геликон-опере"

22:00

В программе "Неизвестный Чайковский" примут участие звездные солисты и оркестр под управлением главного дирижера, лауреата Премии Москвы Валерия Кирьянова. Режиссером вечера выступит народный артист России Дмитрий Бертман. Прозвучат редко исполняемые произведения русского гения: фрагменты неоконченных опер "Ундина", "Снегурочка" и "Мандрагора", сцена Офелии из музыки к трагедии У. Шекспира "Гамлет", куплеты Альмавивы из музыки к комедии Бомарше, фрагмент весенней сказки Островского "Снегурочка", дуэт Ромео и Джульетты из неоконченной оперы "Ромео и Джульетта" в оркестровке Сергея Танеева.

Выступление артистов на торжественном открытии акции Ночь театров в музыкальном театре Геликон-опера в Москве

Гала-концерт в "Геликон-опере"

22:00

В программе "Неизвестный Чайковский" примут участие звездные солисты и оркестр под управлением главного дирижера, лауреата Премии Москвы Валерия Кирьянова. Режиссером вечера выступит народный артист России Дмитрий Бертман. Прозвучат редко исполняемые произведения русского гения: фрагменты неоконченных опер "Ундина", "Снегурочка" и "Мандрагора", сцена Офелии из музыки к трагедии У. Шекспира "Гамлет", куплеты Альмавивы из музыки к комедии Бомарше, фрагмент весенней сказки Островского "Снегурочка", дуэт Ромео и Джульетты из неоконченной оперы "Ромео и Джульетта" в оркестровке Сергея Танеева.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанк

Вечер памяти режиссера Александра Таирова в Театре Пушкина

22:00

В честь 140-летия основателя и художественного руководителя Камерного театра (1914-1949), народного артиста РСФСР (1935) Александра Таирова Театр Пушкина приглашает на интерактивную экскурсию, посвященную его жизни и творчеству. В галерее Пушкинских залов театра покажут редкие архивные материалы, представят уникальные аудиозаписи. Гости также увидят декорации премьерного спектакля "Плохие хорошие", поставленного нынешним руководителем театра Евгением Писаревым к юбилею Таирова и 110-летию Камерного театра. В оформлении спектакля художник Максим Обрезков создал образ торжества эстетизма, который был характерен для Таирова.

Эскизы костюмов к спектаклю Ромео и Джульетта по одноименной трагедии Уильяма Шекспира в постановке Камерного театра (Театра Таирова)

Вечер памяти режиссера Александра Таирова в Театре Пушкина

22:00

В честь 140-летия основателя и художественного руководителя Камерного театра (1914-1949), народного артиста РСФСР (1935) Александра Таирова Театр Пушкина приглашает на интерактивную экскурсию, посвященную его жизни и творчеству. В галерее Пушкинских залов театра покажут редкие архивные материалы, представят уникальные аудиозаписи. Гости также увидят декорации премьерного спектакля "Плохие хорошие", поставленного нынешним руководителем театра Евгением Писаревым к юбилею Таирова и 110-летию Камерного театра. В оформлении спектакля художник Максим Обрезков создал образ торжества эстетизма, который был характерен для Таирова.

© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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12 из 14
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Открытая репетиция в Театре Маяковского

22:00

Артисты "Маяковки" продолжают исследовать поэзию. В "Ночь театров" они проведут открытую репетицию — читку пьесы, посвященной Иосифу Бродскому. Речь пойдет о его пути к признанию, большой любви, которая нашла отражение во многих стихотворениях, стремлении писать и творить, даже когда все, казалось бы, против тебя. "Ося. Иосиф. Joseph" — это история длиною в жизнь, которую театр предлагает прожить вместе с актерами в год 85-летия поэта.

Вход в здание Московского академического театра имени Вл. Маяковского

Открытая репетиция в Театре Маяковского

22:00

Артисты "Маяковки" продолжают исследовать поэзию. В "Ночь театров" они проведут открытую репетицию — читку пьесы, посвященной Иосифу Бродскому. Речь пойдет о его пути к признанию, большой любви, которая нашла отражение во многих стихотворениях, стремлении писать и творить, даже когда все, казалось бы, против тебя. "Ося. Иосиф. Joseph" — это история длиною в жизнь, которую театр предлагает прожить вместе с актерами в год 85-летия поэта.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 14
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Расписание всех событий "Ночи театров" есть на сайтах театров и в разделе "Афиша" на портале mos.ru. При регистрации с помощью аккаунта на mos.ru для прохода на мероприятие в учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, понадобится только QR-код, который формируется в приложении "Моя Москва". Если аккаунта нет, проход на мероприятия с рассадкой — по паспорту либо по другому документу, указанному при регистрации (на экскурсиях и мастер-классах паспорт не понадобится).

Акция "Ночь театров" стартует 27 марта в 17:00 для детских мероприятий, в 21:00 — для всех участников, регистрация — 20 марта с 12:00.

Бесплатно.

Посетители во время экскурсии по театру Et Cetera в рамках общегородской акции Ночь театров в Москве

Расписание всех событий "Ночи театров" есть на сайтах театров и в разделе "Афиша" на портале mos.ru. При регистрации с помощью аккаунта на mos.ru для прохода на мероприятие в учреждения, подведомственные департаменту культуры Москвы, понадобится только QR-код, который формируется в приложении "Моя Москва". Если аккаунта нет, проход на мероприятия с рассадкой — по паспорту либо по другому документу, указанному при регистрации (на экскурсиях и мастер-классах паспорт не понадобится).

Акция "Ночь театров" стартует 27 марта в 17:00 для детских мероприятий, в 21:00 — для всех участников, регистрация — 20 марта с 12:00.

Бесплатно.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КультураФотоТеатрНочь в театре (акция)МоскваРоссияДепартамент культурыОлег ТабаковСергей ЮрскийПетр ЧайковскийКультура-ВажноеНовости культурыКультуракуда сходитьчто посмотретьСпектакль
 
 
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