Рейтинг@Mail.ru
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 25.03.2025 (обновлено: 18:16 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mekhanizm-2007257841.html
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной
Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:54:00+03:00
2025-03-25T18:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
киев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805509_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_813c8b180ac5f66eab8c1af7e1b2dcb5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом."США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007260832.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805509_143:0:2810:2000_1920x0_80_0_0_846fe7cbaf6a0ef8de7b2a749bc398bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Россия, В мире
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной

США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по энергообъектам

© Getty Images / J. David AkeБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / J. David Ake
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом.
"США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом назвал условие для достижения прочного мира на Украине
Вчера, 17:59
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаКиевРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала