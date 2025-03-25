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Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной - РИА Новости, 25.03.2025
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной
Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:54:00+03:00
2025-03-25T17:54:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мар - РИА Новости. Стороны также договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ и Украины, сообщил Белый дом."США и Украина договорились разработать меры по реализации соглашения президентов (США Дональда - ред.) Трампа и (Владимира - ред.) Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины", - говорится в заявлении.
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сша, украина, киев, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Киев, Россия, В мире
Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной
США и Украина договорились разработать механизм запрета ударов по энергообъектам