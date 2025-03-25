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В единственном в России сельском зоопарке вышла из спячки семья медведей
В единственном в России сельском зоопарке вышла из спячки семья медведей - РИА Новости, 25.03.2025
В единственном в России сельском зоопарке вышла из спячки семья медведей
Семья медведей проснулась в единственном в России сельском зоопарке, который находится в поселке Большеречье в 200 километрах от Омска, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:39:00+03:00
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ОМСК, 25 мар - РИА Новости. Семья медведей проснулась в единственном в России сельском зоопарке, который находится в поселке Большеречье в 200 километрах от Омска, сообщили в пресс-службе зоопарка. "В Большереченском зоопарке из зимней спячки вышли медведи - Фома и Маша! Примерно неделю назад, после долгих трех месяцев сна, медведи стали исследовать свои вольеры", – говорится в сообщении. Сотрудники зоопарка уточнили, что медведи чувствуют себя хорошо. Сейчас они адаптируются к новым условиям после долгого отдыха. Первыми в Большереченском зоопарке вышли из спячки гималайский медведь Малыш и бурый медведь Макар. Этот зоопарк - единственный сельский зоопарк в России. Недавно его администрацию оштрафовали за недостаточно глубокий бассейн для бегемота.
https://ria.ru/20250324/medved-2006893219.html
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Хорошие новости, Россия, Омск, Общество
В единственном в России сельском зоопарке вышла из спячки семья медведей
Медведи Фома и Маша проснулись после зимы в единственном в РФ сельском зоопарке