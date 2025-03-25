https://ria.ru/20250325/marketpleys-2007101844.html

Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей

Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей - РИА Новости, 25.03.2025

Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей

Житель города Мыски Кемеровской области обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на более чем 7 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:05:00+03:00

2025-03-25T09:05:00+03:00

2025-03-25T10:00:00+03:00

происшествия

мыски

кемеровская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007115625_14:0:2435:1362_1920x0_80_0_0_0151dcebce264488f511b5c934b9ae3d.jpg

КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на более чем 7 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Как уточнили в ведомстве, фигурант зарегистрировался в личном кабинете интернет-магазина под вымышленным именем, обнаружил, что на сайте произошел технический сбой в разделе онлайн-оплаты товаров, и воспользовался этим. Так, с июля по август 2023 года он совершал заказы, имитируя выкуп. "Злоумышленник получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты. Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, 2 ноутбука, планшет, а также 2 игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина пояснил, что похищенный товар дарил родственникам, продавал, либо пользовался сам. Уточняется, что сотрудники полиции одновременно провели обыски в пяти квартирах, принадлежащих фигуранту, а также его близким и знакомым. В результате было изъято имущество, предположительно, приобретенное мошенническим путем, на сумму более миллиона рублей. "Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 30-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html

https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html

мыски

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мыски, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)