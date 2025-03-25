https://ria.ru/20250325/marketpleys-2007101844.html
Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей
Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей - РИА Новости, 25.03.2025
Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей
Житель города Мыски Кемеровской области обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на более чем 7 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:05:00+03:00
2025-03-25T09:05:00+03:00
2025-03-25T10:00:00+03:00
происшествия
мыски
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на более чем 7 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Как уточнили в ведомстве, фигурант зарегистрировался в личном кабинете интернет-магазина под вымышленным именем, обнаружил, что на сайте произошел технический сбой в разделе онлайн-оплаты товаров, и воспользовался этим. Так, с июля по август 2023 года он совершал заказы, имитируя выкуп. "Злоумышленник получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты. Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, 2 ноутбука, планшет, а также 2 игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий подозреваемый был задержан. Мужчина пояснил, что похищенный товар дарил родственникам, продавал, либо пользовался сам. Уточняется, что сотрудники полиции одновременно провели обыски в пяти квартирах, принадлежащих фигуранту, а также его близким и знакомым. В результате было изъято имущество, предположительно, приобретенное мошенническим путем, на сумму более миллиона рублей. "Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 30-летнему жителю города Мыски предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", - добавляется в сообщении.
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происшествия, мыски, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мыски, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь миллионов рублей
Житель Кузбасса украл товары на маркетплейсе на семь млн рублей из-за ошибки
КЕМЕРОВО, 25 мар – РИА Новости. Житель города Мыски Кемеровской области обнаружил ошибку в системе маркетплейса и похитил товары на более чем 7 миллионов рублей, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Как уточнили в ведомстве, фигурант зарегистрировался в личном кабинете интернет-магазина под вымышленным именем, обнаружил, что на сайте произошел технический сбой в разделе онлайн-оплаты товаров, и воспользовался этим. Так, с июля по август 2023 года он совершал заказы, имитируя выкуп.
"Злоумышленник получал от торговой площадки QR-код, предъявлял его в пунктах выдачи и забирал товар без фактической оплаты. Таким образом он приобрел одежду, 13 смартфонов, 2 ноутбука, планшет, а также 2 игровых компьютера, электроинструменты, бытовые приборы, ювелирные изделия, предметы мебели – всего 757 наименований на сумму более 7 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В результате оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий подозреваемый был задержан.
Мужчина пояснил, что похищенный товар дарил родственникам, продавал, либо пользовался сам.
Уточняется, что сотрудники полиции одновременно провели обыски в пяти квартирах, принадлежащих фигуранту, а также его близким и знакомым. В результате было изъято имущество, предположительно, приобретенное мошенническим путем, на сумму более миллиона рублей.
"Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России
по Кемеровской области
– Кузбассу 30-летнему жителю города Мыски
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 "Мошенничество", - добавляется в сообщении.