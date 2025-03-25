https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007189010.html

После взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили дело

После взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили дело - РИА Новости, 25.03.2025

После взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили дело

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:13:00+03:00

2025-03-25T14:13:00+03:00

2025-03-25T14:30:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. Пострадали два человека, они госпитализированы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). По данным следствия, 25 марта 2025 года на шестом этаже многоквартирного дома по ул. Гапцахская, 14 в городе Махачкале вследствие утечки бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием", – говорится в сообщении.

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), махачкала, россия