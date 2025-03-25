https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007164149.html
У дома в Махачкале, где прогремел взрыв, не было договоров на обслуживание
У дома в Махачкале, где прогремел взрыв, не было договоров на обслуживание - РИА Новости, 25.03.2025
У дома в Махачкале, где прогремел взрыв, не было договоров на обслуживание
Многоэтажный жилой дом в Махачкале, где был взрыв, подключен к газу, но информации о заключении договоров на техобслуживание газового оборудования нет, сообщил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:41:00+03:00
2025-03-25T12:41:00+03:00
2025-03-25T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Многоэтажный жилой дом в Махачкале, где был взрыв, подключен к газу, но информации о заключении договоров на техобслуживание газового оборудования нет, сообщил главный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов. "В доме предоставляется коммунальная услуга газоснабжения, однако информация по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования отсутствует", - сказал Касьянов, соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале госжилинспекции Дагестана. По его словам, указанный многоэтажный дом 14 января распоряжением администрации Махачкалы был передан управляющей компании "Новая жизнь".
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происшествия, махачкала
У дома в Махачкале, где прогремел взрыв, не было договоров на обслуживание
У дома в Махачкале, где прогремел взрыв, не было договоров на обслуживание газа