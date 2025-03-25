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Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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10:59 25.03.2025 (обновлено: 11:07 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007134057.html
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале
Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:59:00+03:00
2025-03-25T11:07:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана.Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила о взрыве газа в салоне сотовой связи в Махачкале и двух пострадавших."Бригадами скорой медпомощи четверо пострадавших при хлопке газа по ул. Шамиля, 66 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. Все четверо - взрослые (детей нет), по предварительной информации, состояние троих из них тяжелое. Проводится обследование и интенсивная терапия", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
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происшествия, махачкала
Происшествия, Махачкала
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале

Число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале возросло до четырех

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана.
Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила о взрыве газа в салоне сотовой связи в Махачкале и двух пострадавших.
"Бригадами скорой медпомощи четверо пострадавших при хлопке газа по ул. Шамиля, 66 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. Все четверо - взрослые (детей нет), по предварительной информации, состояние троих из них тяжелое. Проводится обследование и интенсивная терапия", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияМахачкала
 
 
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