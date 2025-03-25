https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007134057.html
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале
Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:59:00+03:00
2025-03-25T10:59:00+03:00
2025-03-25T11:07:00+03:00
происшествия
махачкала
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007131737_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63980742569d18c178817b774a81e225.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана.Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила о взрыве газа в салоне сотовой связи в Махачкале и двух пострадавших."Бригадами скорой медпомощи четверо пострадавших при хлопке газа по ул. Шамиля, 66 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. Все четверо - взрослые (детей нет), по предварительной информации, состояние троих из них тяжелое. Проводится обследование и интенсивная терапия", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007135108.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007131737_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_fd8a9f174face56691119a1cc8b2439a.jpg
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва
2025-03-25T10:59
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале
Число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале возросло до четырех