https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007134057.html

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале

Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T10:59:00+03:00

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происшествия

махачкала

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех, трое их них в тяжелом состоянии, сообщает минздрав Дагестана.Ранее руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева сообщила о взрыве газа в салоне сотовой связи в Махачкале и двух пострадавших."Бригадами скорой медпомощи четверо пострадавших при хлопке газа по ул. Шамиля, 66 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского. Все четверо - взрослые (детей нет), по предварительной информации, состояние троих из них тяжелое. Проводится обследование и интенсивная терапия", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250325/vzryv-2007135108.html

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Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва 2025-03-25T10:59 true PT0M39S

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происшествия, махачкала