https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007278914.html

Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов

Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов - РИА Новости, 25.03.2025

Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов

Около 6 миллионов рублей стоят квартиры в незаконно возведенном доме в Махачкале, пострадавшем от взрыва газа, объявления о продаже квартир размещены на сайтах... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:58:00+03:00

2025-03-25T18:58:00+03:00

2025-03-25T18:58:00+03:00

происшествия

жилье

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 6 миллионов рублей стоят квартиры в незаконно возведенном доме в Махачкале, пострадавшем от взрыва газа, объявления о продаже квартир размещены на сайтах недвижимости. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. На сайтах продажи недвижимости размещено несколько объявлений в доме по улице Гапцахской, 14. Стоимость квартир в среднем равна 6 миллионам рублей, цена колеблется в зависимости от "квадратов", отделки помещений и вида из окна. Также ряд квартир предлагают взять в аренду. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Дом входил в реестр незаконно возведенных.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html

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происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)