Рейтинг@Mail.ru
Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007278914.html
Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов
Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов - РИА Новости, 25.03.2025
Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов
Около 6 миллионов рублей стоят квартиры в незаконно возведенном доме в Махачкале, пострадавшем от взрыва газа, объявления о продаже квартир размещены на сайтах... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:58:00+03:00
2025-03-25T18:58:00+03:00
происшествия
жилье
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007236464_2:0:1275:716_1920x0_80_0_0_9cb56e81a32b539af1246b836a767b0c.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 6 миллионов рублей стоят квартиры в незаконно возведенном доме в Махачкале, пострадавшем от взрыва газа, объявления о продаже квартир размещены на сайтах недвижимости. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. На сайтах продажи недвижимости размещено несколько объявлений в доме по улице Гапцахской, 14. Стоимость квартир в среднем равна 6 миллионам рублей, цена колеблется в зависимости от "квадратов", отделки помещений и вида из окна. Также ряд квартир предлагают взять в аренду. Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Дом входил в реестр незаконно возведенных.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007236464_161:0:1116:716_1920x0_80_0_0_d5cc7f1c22aa18a55bda37b5e8569a43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Квартиры в пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале стоят 6 миллионов

В пострадавшем от взрыва газа доме в Махачкале продают квартиры за 6 млн рублей

© Госжилинспекция РД/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Госжилинспекция РД/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Около 6 миллионов рублей стоят квартиры в незаконно возведенном доме в Махачкале, пострадавшем от взрыва газа, объявления о продаже квартир размещены на сайтах недвижимости.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
На сайтах продажи недвижимости размещено несколько объявлений в доме по улице Гапцахской, 14. Стоимость квартир в среднем равна 6 миллионам рублей, цена колеблется в зависимости от "квадратов", отделки помещений и вида из окна. Также ряд квартир предлагают взять в аренду.
Жильцы получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы. Дом входил в реестр незаконно возведенных.
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями
Вчера, 11:38
 
ПроисшествияЖильеМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала