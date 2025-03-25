https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007229973.html

В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа

В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025

В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа

Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:32:00+03:00

2025-03-25T16:32:00+03:00

2025-03-25T16:32:00+03:00

происшествия

махачкала

ленинский район

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов. Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). "На территории Ленинского района Махачкалы введен режим ЧС районного характера", – сказал Сагитов. По его словам, после уточнения объема причиненного ущерба будет решен вопрос о введении режима ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007183907.html

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происшествия, махачкала, ленинский район, россия