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В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
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16:32 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007229973.html
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа
Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:32:00+03:00
2025-03-25T16:32:00+03:00
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов. Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). "На территории Ленинского района Махачкалы введен режим ЧС районного характера", – сказал Сагитов. По его словам, после уточнения объема причиненного ущерба будет решен вопрос о введении режима ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007183907.html
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происшествия, махачкала, ленинский район, россия
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Россия
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа

Режим ЧС ввелин в Ленинском районе Махачкалы после взрыва газа в многоэтажке

© Фото : Госжилинспекция РД/TelegramПоследствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Госжилинспекция РД/Telegram
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов.
Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).
"На территории Ленинского района Махачкалы введен режим ЧС районного характера", – сказал Сагитов.
По его словам, после уточнения объема причиненного ущерба будет решен вопрос о введении режима ЧС муниципального характера.
Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Момент взрыва газа в доме в Махачкале попал на видео
Вчера, 13:52
 
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