https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007229973.html
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа
Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:32:00+03:00
2025-03-25T16:32:00+03:00
2025-03-25T16:32:00+03:00
происшествия
махачкала
ленинский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007170569_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac19e5dbe9a6a1f26e9050aa09275b09.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации районного характера введен на территории Ленинского района Махачкалы после взрыва в многоквартирном доме, сообщил РИА Новости врио начальника управления пресс-службы администрации города Гаджимурад Сагитов. Во вторник взорвался газ в квартире в 14-этажном доме по улице Гапцахская в Махачкале. По последним данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по п "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). "На территории Ленинского района Махачкалы введен режим ЧС районного характера", – сказал Сагитов. По его словам, после уточнения объема причиненного ущерба будет решен вопрос о введении режима ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007183907.html
махачкала
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007170569_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c34470c7d5f2ed1bb1671c1e73f896e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, ленинский район, россия
Происшествия, Махачкала, Ленинский район, Россия
В Ленинском районе Махачкалы ввели режим ЧС после взрыва газа
Режим ЧС ввелин в Ленинском районе Махачкалы после взрыва газа в многоэтажке