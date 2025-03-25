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В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
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14:55 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007199221.html
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа
Женщина получила ожоги 60% поверхности тела после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, она получила всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:55:00+03:00
2025-03-25T14:55:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила ожоги 60% поверхности тела после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, она получила всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана. "Сегодня в РКБ имени Вишневского в ожоговый центр были доставлены пострадавшие с двух взрывов в городе Махачкала. Первый взрыв на Гапцахской, была доставлена одна пострадавшая. У нее около 60% ожога, 2-3 степени, термоингаляционная травма. Состояние больной тяжелое. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Получила всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа

Минздрав Дагестана: женщина получила 60% ожогов после взрыва газа в многоэтажке

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале
Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила ожоги 60% поверхности тела после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, она получила всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.
"Сегодня в РКБ имени Вишневского в ожоговый центр были доставлены пострадавшие с двух взрывов в городе Махачкала. Первый взрыв на Гапцахской, была доставлена одна пострадавшая. У нее около 60% ожога, 2-3 степени, термоингаляционная травма. Состояние больной тяжелое. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Получила всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
После взрыва газа в многоэтажке в Махачкале возбудили дело
Вчера, 14:13
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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