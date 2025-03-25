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В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа - РИА Новости, 25.03.2025
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа
Женщина получила ожоги 60% поверхности тела после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, она получила всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:55:00+03:00
2025-03-25T14:55:00+03:00
2025-03-25T14:55:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Женщина получила ожоги 60% поверхности тела после взрыва газа в многоэтажке в Махачкале, она получила всю необходимую помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана. "Сегодня в РКБ имени Вишневского в ожоговый центр были доставлены пострадавшие с двух взрывов в городе Махачкала. Первый взрыв на Гапцахской, была доставлена одна пострадавшая. У нее около 60% ожога, 2-3 степени, термоингаляционная травма. Состояние больной тяжелое. Она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Получила всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале женщина получила сильные ожоги после взрыва газа
Минздрав Дагестана: женщина получила 60% ожогов после взрыва газа в многоэтажке