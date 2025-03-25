https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007183907.html
Момент взрыва газа в доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва газа в доме в Махачкале попал на видео - РИА Новости, 25.03.2025
Момент взрыва газа в доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва газа в многоэтажке в Махачкале попал на видео, которое было опубликовано в соцсетях. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:52:00+03:00
2025-03-25T13:52:00+03:00
2025-03-25T13:52:00+03:00
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Момент взрыва газа в многоэтажке в Махачкале попал на видео, которое было опубликовано в соцсетях. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. Видео показывает парковку в микрорайоне Редукторный в Махачкале. На дальнем фоне мужчина идет в направлении жилого дома, через несколько секунд происходит вспышка. Взрыв сопровождается оглушительным звуком, на парковку падает множество стекол от разбитых окон и москитные сетки, поднимается столб пыли. После взрыва несколько человек выходят из припаркованных машин и начинают осматриваться. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007171531.html
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Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
2025-03-25T13:52
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Момент взрыва газа в доме в Махачкале попал на видео
Момент взрыва газа в многоэтажке в Махачкале попал на видео