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После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы - РИА Новости, 25.03.2025
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12:45 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007164901.html
После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы
После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы - РИА Новости, 25.03.2025
После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы
Жильцов многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:45:00+03:00
2025-03-25T12:45:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает корреспондент РИА Новости. "Если есть куда идти, к родственникам, лучше идите, потому что работы будут еще очень долго идти", – сказал жильцам представитель главного управления МЧС по республике.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы

Жильцы дома в Махачкале, где прогремел взрыв, еще долго не вернутся в квартиры

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале
Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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Взрыв газа в многоэтажном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает корреспондент РИА Новости.
"Если есть куда идти, к родственникам, лучше идите, потому что работы будут еще очень долго идти", – сказал жильцам представитель главного управления МЧС по республике.
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Махачкале
11:08
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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