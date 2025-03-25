https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007164901.html

После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы

После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы - РИА Новости, 25.03.2025

После взрыва дома в Махачкале будут проводить длительные работы

Жильцов многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:45:00+03:00

2025-03-25T12:45:00+03:00

2025-03-25T12:45:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Жильцов многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв, предупредили, что они еще долго не смогут вернуться в квартиры, передает корреспондент РИА Новости. "Если есть куда идти, к родственникам, лучше идите, потому что работы будут еще очень долго идти", – сказал жильцам представитель главного управления МЧС по республике.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007136415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)