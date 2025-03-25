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После взрыва в Махачкале проверили 300 квартир
После взрыва в Махачкале проверили 300 квартир - РИА Новости, 25.03.2025
После взрыва в Махачкале проверили 300 квартир
Спасатели МЧС обследовали порядка 300 квартир и эвакуировали 15 повреждённых машин после взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:43:00+03:00
2025-03-25T12:43:00+03:00
2025-03-25T12:43:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спасатели МЧС обследовали порядка 300 квартир и эвакуировали 15 повреждённых машин после взрыва газа в жилом доме в Махачкале, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На данный момент обследовано порядка 300 квартир и эвакуировано 15 повреждённых автомобилей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будут определены дальнейшие меры по оказанию помощи пострадавшему населению.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После взрыва в Махачкале проверили 300 квартир
После взрыва в Махачкале проверили 300 квартир и вывезли 15 поврежденных машин