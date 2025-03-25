https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007146420.html

При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие

При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие - РИА Новости, 25.03.2025

При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие

Среди пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале - собственница квартиры и несколько прохожих, заявил мэр города Юсуп Умавов. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

юсуп умавов

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале - собственница квартиры и несколько прохожих, заявил мэр города Юсуп Умавов. "Пострадавшая - одна женщина, собственник этой квартиры, и двое-трое, которые внизу проходящие... осколками. Она размещена в ожоговом центре, опасности жизни нет", - сказал Умавов журналистам.

https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html

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происшествия, махачкала, юсуп умавов