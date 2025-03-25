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При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие - РИА Новости, 25.03.2025
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11:47 25.03.2025 (обновлено: 11:53 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007146420.html
При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие
При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие - РИА Новости, 25.03.2025
При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие
Среди пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале - собственница квартиры и несколько прохожих, заявил мэр города Юсуп Умавов. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:47:00+03:00
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происшествия
махачкала
юсуп умавов
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале - собственница квартиры и несколько прохожих, заявил мэр города Юсуп Умавов. "Пострадавшая - одна женщина, собственник этой квартиры, и двое-трое, которые внизу проходящие... осколками. Она размещена в ожоговом центре, опасности жизни нет", - сказал Умавов журналистам.
https://ria.ru/20250325/makhachkala-2007143669.html
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Момент взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
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происшествия, махачкала, юсуп умавов
Происшествия, Махачкала, Юсуп Умавов
При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие

При взрыве газа в доме в Махачкале пострадали прохожие и собственница

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Среди пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале - собственница квартиры и несколько прохожих, заявил мэр города Юсуп Умавов.
"Пострадавшая - одна женщина, собственник этой квартиры, и двое-трое, которые внизу проходящие... осколками. Она размещена в ожоговом центре, опасности жизни нет", - сказал Умавов журналистам.
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Дом в Махачкале, где взорвался газ, построили с нарушениями
11:38
 
ПроисшествияМахачкалаЮсуп Умавов
 
 
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