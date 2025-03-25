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Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад - РИА Новости, 25.03.2025
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11:08 25.03.2025 (обновлено: 11:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007136250.html
Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад
Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад - РИА Новости, 25.03.2025
Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад
Газ к многоэтажке в Махачкале, в которой произошел взрыв, подвели примерно полгода назад, сообщил РИА Новости житель дома. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:08:00+03:00
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происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Газ к многоэтажке в Махачкале, в которой произошел взрыв, подвели примерно полгода назад, сообщил РИА Новости житель дома. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. "Дом не введен, в последнее время люди стали заселяться. Газ к дому подвели недавно, где-то полгода назад", – сказал собеседник агентства. На месте взрыва продолжают работать сотрудники МЧС. Дом оцеплен, жильцов пока не пускают в квартиры.
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад

Газ к многоэтажке в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад

© МЧС России/TelegramПоследствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© МЧС России/Telegram
Последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Газ к многоэтажке в Махачкале, в которой произошел взрыв, подвели примерно полгода назад, сообщил РИА Новости житель дома.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию.
"Дом не введен, в последнее время люди стали заселяться. Газ к дому подвели недавно, где-то полгода назад", – сказал собеседник агентства.
На месте взрыва продолжают работать сотрудники МЧС. Дом оцеплен, жильцов пока не пускают в квартиры.
Обстановка у салона сотовой связи в Махачкале после взрыва - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Второй за час взрыв прогремел в Махачкале
10:26
 
ПроисшествияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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