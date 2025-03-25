https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007136250.html

Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад

Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад - РИА Новости, 25.03.2025

Газ к дому в Махачкале, где прогремел взрыв, подвели полгода назад

Газ к многоэтажке в Махачкале, в которой произошел взрыв, подвели примерно полгода назад, сообщил РИА Новости житель дома. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:08:00+03:00

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происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Газ к многоэтажке в Махачкале, в которой произошел взрыв, подвели примерно полгода назад, сообщил РИА Новости житель дома. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. В мэрии города заявили, что дом не был введен в эксплуатацию. "Дом не введен, в последнее время люди стали заселяться. Газ к дому подвели недавно, где-то полгода назад", – сказал собеседник агентства. На месте взрыва продолжают работать сотрудники МЧС. Дом оцеплен, жильцов пока не пускают в квартиры.

https://ria.ru/20250325/mvd-2007125562.html

махачкала

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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)