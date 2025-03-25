https://ria.ru/20250325/mahachkala-2007110176.html
При взрыве в доме в Махачкале пострадал человек
При взрыве в доме в Махачкале пострадал человек - РИА Новости, 25.03.2025
При взрыве в доме в Махачкале пострадал человек
Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в доме в Махачкале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:35:00+03:00
2025-03-25T09:35:00+03:00
2025-03-25T09:41:00+03:00
происшествия
махачкала
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в доме в Махачкале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, при взрыве пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоквартирного жилого дома на улице Гапцахская. По предварительной информации, пострадала женщина. На место происшествия направлены экстренные службы.
https://ria.ru/20241210/gaz-1988372607.html
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происшествия, махачкала
При взрыве в доме в Махачкале пострадал человек
При взрыве в доме в Махачкале пострадала женщина
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в доме в Махачкале, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, при взрыве пострадала женщина", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, хлопок паров газа с последующим возгоранием произошел в квартире многоквартирного жилого дома на улице Гапцахская. По предварительной информации, пострадала женщина. На место происшествия направлены экстренные службы.