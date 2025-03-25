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Умерла актриса Ольга Лысенко - РИА Новости, 25.03.2025
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Культура
 
15:51 25.03.2025 (обновлено: 21:48 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lysenko-2007218085.html
Умерла актриса Ольга Лысенко
Умерла актриса Ольга Лысенко - РИА Новости, 25.03.2025
Умерла актриса Ольга Лысенко
Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. &quot;Двадцать второго марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко&quot;, — говорится в сообщении.Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25), отметили в союзе. Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме "Волшебная ночь". В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера. В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как "Я купил папу", "Проверено — мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко", и многие другие работы.
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россия, киев, вгик, новости культуры, ольга лысенко (актриса)
Культура, Россия, Киев, ВГИК, Новости культуры, Ольга Лысенко (актриса)
Умерла актриса Ольга Лысенко

Актриса театра и кино Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет

© Фото : Союз кинематографистов РФ/ВКонтактеАктриса Ольга Лысенко
Актриса Ольга Лысенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Союз кинематографистов РФ/ВКонтакте
Актриса Ольга Лысенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«

"Двадцать второго марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко", — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25), отметили в союзе.
Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме "Волшебная ночь". В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера.
В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как "Я купил папу", "Проверено — мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко", и многие другие работы.
 
КультураРоссияКиевВГИКНовости культурыОльга Лысенко (актриса)
 
 
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