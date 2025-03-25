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Умерла актриса Ольга Лысенко
Умерла актриса Ольга Лысенко - РИА Новости, 25.03.2025
Умерла актриса Ольга Лысенко
Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Двадцать второго марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко", — говорится в сообщении.Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25), отметили в союзе. Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме "Волшебная ночь". В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера. В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как "Я купил папу", "Проверено — мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко", и многие другие работы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, вгик, новости культуры, ольга лысенко (актриса)
Культура, Россия, Киев, ВГИК, Новости культуры, Ольга Лысенко (актриса)
Умерла актриса Ольга Лысенко
Актриса театра и кино Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе
Союза кинематографистов России.
«
"Двадцать второго марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко", — говорится в сообщении.
Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25), отметили в союзе.
Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме "Волшебная ночь". В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера.
В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как "Я купил папу", "Проверено — мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко", и многие другие работы.