https://ria.ru/20250325/lysenko-2007218085.html

Умерла актриса Ольга Лысенко

Умерла актриса Ольга Лысенко - РИА Новости, 25.03.2025

Умерла актриса Ольга Лысенко

Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:51:00+03:00

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ольга лысенко (актриса)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Актриса Ольга Лысенко умерла в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России. "Двадцать второго марта 2025 года на 84-м году ушла из жизни замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко", — говорится в сообщении.Прощание с актрисой состоится 26 марта в 14:30 в ЦКБ (ул. Маршала Тимошенко, д. 25), отметили в союзе. Лысенко родилась 10 мая 1941 года в Киеве в семье кинорежиссера Георгия (Юрия) Лысенко. Дебютировала в кино еще школьницей, сыграв роль Аленки в фильме "Волшебная ночь". В 1965 году окончила ВГИК, а с 1966 была актрисой Театра-студии киноактера. В творческой биографии Лысенко около 40 фильмов. Среди них главные роли в таких фильмах, как "Я купил папу", "Проверено — мин нет", "Сыновья уходят в бой", "Узники Бомона", "Полесская хроника", "Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко", и многие другие работы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, киев, вгик, новости культуры, ольга лысенко (актриса)