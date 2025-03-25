https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007163627.html
Лукашенко назвал себя счастливым президентом
Лукашенко назвал себя счастливым президентом - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко назвал себя счастливым президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:39:00+03:00
2025-03-25T12:39:00+03:00
2025-03-25T12:39:00+03:00
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МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить. Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов. "Рядом с о мной настоящие единомышленники, люди убежденные в правильности того, что мы делаем, Искренне любящих Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал себя счастливым президентом
Лукашенко назвал Белоруссию страной, в которой хочется жить
МИНСК, 25 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он счастливый президент, а Белоруссия - страна, в которой хочется жить.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов.
"Рядом с о мной настоящие единомышленники, люди убежденные в правильности того, что мы делаем, Искренне любящих Беларусь и настоящие патриоты. Ни у одного лидера государства нет таких трудолюбивых и надежных людей, как вы, белорусы. Поэтому я счастливый президент, а Беларусь – страна, в которой хочется жить", - заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости во вторник в Минске.