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Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса - РИА Новости, 25.03.2025
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12:20 25.03.2025 (обновлено: 13:04 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007156658.html
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:20:00+03:00
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александр лукашенко
белоруссия
минск
в мире
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса.Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей."Как бы странно ни звучало, мы снова ходим по краю, по краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске во вторник.
https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007165340.html
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, В мире
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса

Лукашенко: мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса.
Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей.
"Как бы странно ни звучало, мы снова ходим по краю, по краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске во вторник.
Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Натовские войска стоят на пороге Белоруссии, заявил Лукашенко
12:46
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияМинскВ мире
 
 
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