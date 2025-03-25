https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007156658.html
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса - РИА Новости, 25.03.2025
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:20:00+03:00
2025-03-25T12:20:00+03:00
2025-03-25T13:04:00+03:00
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса.Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей."Как бы странно ни звучало, мы снова ходим по краю, по краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске во вторник.
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александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире
Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, В мире
Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса
Лукашенко: мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса