https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007156658.html

Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса

Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса - РИА Новости, 25.03.2025

Лукашенко заявил о риске глобального геополитического кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:20:00+03:00

2025-03-25T12:20:00+03:00

2025-03-25T13:04:00+03:00

александр лукашенко

белоруссия

минск

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg

МИНСК, 25 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир шатается и стоит на краю геополитического кризиса.Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. По данным ЦИК республики, Лукашенко, избиравшийся на высший государственный пост в седьмой раз, набрал рекордные 86,82% голосов избирателей."Как бы странно ни звучало, мы снова ходим по краю, по краю пропасти системного геополитического кризиса. И не только мы. Мир шатается",- заявил Лукашенко после церемонии инаугурации во Дворце Независимости в Минске во вторник.

https://ria.ru/20250325/lukashenko-2007165340.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр лукашенко, белоруссия, минск, в мире