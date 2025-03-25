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Московские специалисты отремонтировали поликлинику в Луганске - РИА Новости, 25.03.2025
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11:22 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/lugansk-2007137322.html
Московские специалисты отремонтировали поликлинику в Луганске
Московские специалисты отремонтировали поликлинику в Луганске - РИА Новости, 25.03.2025
Московские специалисты отремонтировали поликлинику в Луганске
Московские специалисты отремонтировали городскую поликлинику в Луганске, привели ее к современным стандартам, сообщил РИА Новости представитель группировки... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:22:00+03:00
2025-03-25T11:22:00+03:00
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сергей собянин
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Московские специалисты отремонтировали городскую поликлинику в Луганске, привели ее к современным стандартам, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в Луганске Иван Чуйко. Специалисты провели комплекс работ по капитальному ремонту здания с полной заменой и устройством новых инженерных систем и коммуникаций. "Нами был проведен комплекс мероприятий по капитальному ремонту объекта. То есть он был полностью разобран до бетонного, если можно позволить такое слово, скелета. И, соответственно, выполнен его ремонт с устройством новых инженерных систем как подводящих, так и систем жизнеобеспечения самого здания", - рассказал собеседник агентства. Руководитель проекта ремонта здания Андрей Попкович рассказал агентству, что на данном объекте теперь полностью новые инженерные системы, а сама поликлиника сделана по современным стандартам. "У них новые системы, полностью инженерные. Отопление, вода, канализация, слаботочные системы. Поликлиника построена и сделана по ремонту новых стандартов", - рассказал руководитель. "Объект был принят в работу в феврале 2024 года. Основные мероприятия по объекту мы завершили в декабре 2024 года. И после этого мы дополнительно выполняли мероприятия по усилению межэтажных перекрытий, залитию дополнительных фундаментов и подготовке помещения для установки тяжелой техники: компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, которые были установлены двадцатого февраля текущего года. И вот как раз-таки мы ждем самого открытия поликлиники", - подытожил Чуйко. В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и администрация Луганска подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
https://ria.ru/20250325/moskva-2007074930.html
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луганск, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Луганск, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
Московские специалисты отремонтировали поликлинику в Луганске

Московские специалисты привели поликлинику в Луганске к современным стандартам

© Фото : Официальный сайт Муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной РеспубликиМосковские специалисты привели городскую поликлинику в Луганске к современным стандартам
Московские специалисты привели городскую поликлинику в Луганске к современным стандартам - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Официальный сайт Муниципального образования городской округ город Луганск Луганской Народной Республики
Московские специалисты привели городскую поликлинику в Луганске к современным стандартам
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Московские специалисты отремонтировали городскую поликлинику в Луганске, привели ее к современным стандартам, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в Луганске Иван Чуйко.
Специалисты провели комплекс работ по капитальному ремонту здания с полной заменой и устройством новых инженерных систем и коммуникаций.
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"Нами был проведен комплекс мероприятий по капитальному ремонту объекта. То есть он был полностью разобран до бетонного, если можно позволить такое слово, скелета. И, соответственно, выполнен его ремонт с устройством новых инженерных систем как подводящих, так и систем жизнеобеспечения самого здания", - рассказал собеседник агентства.
Руководитель проекта ремонта здания Андрей Попкович рассказал агентству, что на данном объекте теперь полностью новые инженерные системы, а сама поликлиника сделана по современным стандартам.
"У них новые системы, полностью инженерные. Отопление, вода, канализация, слаботочные системы. Поликлиника построена и сделана по ремонту новых стандартов", - рассказал руководитель.
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"Объект был принят в работу в феврале 2024 года. Основные мероприятия по объекту мы завершили в декабре 2024 года. И после этого мы дополнительно выполняли мероприятия по усилению межэтажных перекрытий, залитию дополнительных фундаментов и подготовке помещения для установки тяжелой техники: компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф, которые были установлены двадцатого февраля текущего года. И вот как раз-таки мы ждем самого открытия поликлиники", - подытожил Чуйко.
В июне 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и администрация Луганска подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами. Благодаря соглашению с Москвой начата реализация программы по восстановлению и ремонту зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры на территории города.
 
ЛуганскМоскваСергей СобянинГородское хозяйство Москвы
 
 
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