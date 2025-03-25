https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером - РИА Новости, 25.03.2025
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
Московский предприниматель купил 100 билетов лотереи "Великолепная 8", заработался и забыл об этом, пока ему не сообщили о выигрыше 11,8 миллиона рублей,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:28:00+03:00
2025-03-25T13:28:00+03:00
2025-03-25T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский предприниматель купил 100 билетов лотереи "Великолепная 8", заработался и забыл об этом, пока ему не сообщили о выигрыше 11,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ. "11 890 522 рублей - именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи "Великолепная 8" по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье", - рассказали в компании.Александр рассказал, что был на работе, когда получил смс о столь крупном выигрыше. "Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение", – передали в пресс-службе слова победителя. Москвич тут же сообщил радостную новость жене и матери. "Но супруга Александра сперва не могла поверить в удачу, а вот мама очень обрадовалась", - добавили организаторы гослотерей. Мужчина рассказал, что никакого предчувствия у него в тот день не было: "Я не тот человек, кто специально будет охотится за суперпризом". Выигрыш Александр потратит на покупку жилья: "Сейчас купим квартиру, мы и так собирались ее покупать, но сейчас быстрее будет".
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
https://ria.ru/20250226/surgut-2001634687.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, лотерея
Общество, Россия, Лотерея
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
Москвич вспомнил о покупке ста билетов лотереи после смс о выигрыше 11,8 млн руб
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Московский предприниматель купил 100 билетов лотереи "Великолепная 8", заработался и забыл об этом, пока ему не сообщили о выигрыше 11,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная лотерея", оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином РФ.
"11 890 522 рублей - именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи "Великолепная 8" по 80 рублей. Мужчина в одночасье стал мультимиллионером и планирует приобрести собственное жилье", - рассказали в компании.
Александр рассказал, что был на работе, когда получил смс о столь крупном выигрыше. "Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение", – передали в пресс-службе слова победителя. Москвич тут же сообщил радостную новость жене и матери. "Но супруга Александра сперва не могла поверить в удачу, а вот мама очень обрадовалась", - добавили организаторы гослотерей.
Мужчина рассказал, что никакого предчувствия у него в тот день не было: "Я не тот человек, кто специально будет охотится за суперпризом".
Выигрыш Александр потратит на покупку жилья: "Сейчас купим квартиру, мы и так собирались ее покупать, но сейчас быстрее будет".