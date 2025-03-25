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Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США - РИА Новости, 25.03.2025
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16:43 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/london-2007235049.html
Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США
Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США - РИА Новости, 25.03.2025
Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США
Лондон уверен в том, что обмен сообщениями британской разведки с США не станут утечкой информации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:43:00+03:00
2025-03-25T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лондон уверен в том, что обмен сообщениями британской разведки с США не станут утечкой информации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера. "Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что любые сообщения британской разведки (при обмене - ред.) с США не станут утечкой информации", - передает агентство. Британия продолжит работать с США по линии обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке и продолжит углублять отношения с Вашингтоном по вопросам разведки и обороны, пишет СМИ со ссылкой на представителя премьера. Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Уолтца.
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в мире, сша, лондон, ближний восток, кир стармер, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша
В мире, США, Лондон, Ближний Восток, Кир Стармер, Пит Хегсет, Ансар Алла, Министерство обороны США
Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США

Reuters: Британия уверена, что обмен разведданными с США не станет утечкой

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лондон уверен в том, что обмен сообщениями британской разведки с США не станут утечкой информации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера.
"Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что любые сообщения британской разведки (при обмене - ред.) с США не станут утечкой информации", - передает агентство.
Британия продолжит работать с США по линии обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке и продолжит углублять отношения с Вашингтоном по вопросам разведки и обороны, пишет СМИ со ссылкой на представителя премьера.
Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Уолтца.
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