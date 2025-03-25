https://ria.ru/20250325/london-2007235049.html

Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США

Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США - РИА Новости, 25.03.2025

Reuters: Лондон уверен в сохранности разведданных, обмениваемых с США

Лондон уверен в том, что обмен сообщениями британской разведки с США не станут утечкой информации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:43:00+03:00

2025-03-25T16:43:00+03:00

2025-03-25T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лондон уверен в том, что обмен сообщениями британской разведки с США не станут утечкой информации, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя британского премьера. "Представитель премьер-министра Кира Стармера заявил, что правительство уверено, что любые сообщения британской разведки (при обмене - ред.) с США не станут утечкой информации", - передает агентство. Британия продолжит работать с США по линии обеспечения региональной безопасности на Ближнем Востоке и продолжит углублять отношения с Вашингтоном по вопросам разведки и обороны, пишет СМИ со ссылкой на представителя премьера. Ранее президент США Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что высокопоставленные американские чиновники случайно включили его в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По его словам, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Пита Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майкла Уолтца.

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в мире, сша, лондон, ближний восток, кир стармер, пит хегсет, ансар алла, министерство обороны сша