https://ria.ru/20250325/lipetsk-2007241566.html

День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля

День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля - РИА Новости, 25.03.2025

День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля

Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля, здесь каждый школьник сможет узнать о самых востребованных... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T16:59:00+03:00

2025-03-25T16:59:00+03:00

2025-03-25T16:59:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля, здесь каждый школьник сможет узнать о самых востребованных профессиях в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, учащихся 8-11 классов и их родителей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, ЛГТУ и ЕГУ им И. А. Бунина. На специальных площадках им расскажут о программах обучения, ознакомят с самыми востребованными профессиями, а также проинформируют о процессе трудоустройства. Артамонов отметил, что с этого года "Профессионалитет" вошел в новый нацпроект "Молодежь и дети". "Больше пяти тысяч молодых людей сейчас учатся по программам "Профессионалитета" в нашем регионе. Они получат не просто образование, а специальности, которые сегодня нужны. Это принципиально новый подход к подготовке кадров, где бизнес и образование работают в единой связке. Студенты имеют доступ к современным мастерским и учатся у практиков, а предприятия получают готовых специалистов, владеющих актуальными профессиональными компетенциями. Это прямой путь к востребованной профессии с первых дней учебы", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов