https://ria.ru/20250325/lipetsk-2007241566.html
День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля
День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля - РИА Новости, 25.03.2025
День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля
Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля, здесь каждый школьник сможет узнать о самых востребованных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T16:59:00+03:00
2025-03-25T16:59:00+03:00
2025-03-25T16:59:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля, здесь каждый школьник сможет узнать о самых востребованных профессиях в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, учащихся 8-11 классов и их родителей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, ЛГТУ и ЕГУ им И. А. Бунина. На специальных площадках им расскажут о программах обучения, ознакомят с самыми востребованными профессиями, а также проинформируют о процессе трудоустройства. Артамонов отметил, что с этого года "Профессионалитет" вошел в новый нацпроект "Молодежь и дети". "Больше пяти тысяч молодых людей сейчас учатся по программам "Профессионалитета" в нашем регионе. Они получат не просто образование, а специальности, которые сегодня нужны. Это принципиально новый подход к подготовке кадров, где бизнес и образование работают в единой связке. Студенты имеют доступ к современным мастерским и учатся у практиков, а предприятия получают готовых специалистов, владеющих актуальными профессиональными компетенциями. Это прямой путь к востребованной профессии с первых дней учебы", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250319/artamonov-2006037437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
День открытых дверей пройдет в липецких колледжах 12 апреля
День открытых дверей пройдет в колледжах Липецкой области 12 апреля
ЛИПЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Единый день открытых дверей "Профессионалитета" пройдет в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля, здесь каждый школьник сможет узнать о самых востребованных профессиях в регионе, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, учащихся 8-11 классов и их родителей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, ЛГТУ и ЕГУ им И. А. Бунина. На специальных площадках им расскажут о программах обучения, ознакомят с самыми востребованными профессиями, а также проинформируют о процессе трудоустройства.
Артамонов отметил, что с этого года "Профессионалитет" вошел в новый нацпроект "Молодежь и дети".
"Больше пяти тысяч молодых людей сейчас учатся по программам "Профессионалитета" в нашем регионе. Они получат не просто образование, а специальности, которые сегодня нужны. Это принципиально новый подход к подготовке кадров, где бизнес и образование работают в единой связке. Студенты имеют доступ к современным мастерским и учатся у практиков, а предприятия получают готовых специалистов, владеющих актуальными профессиональными компетенциями. Это прямой путь к востребованной профессии с первых дней учебы", – сказал Артамонов.