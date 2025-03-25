https://ria.ru/20250325/lavrov-2007252976.html

Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов

Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов

Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

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сергей лавров

григорий карасин

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совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы все это было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал. Даже не голословных, даже, чтобы документы, которые с некими гарантиями принимаются, чтобы наши американские коллеги взяли под контроль выполнение соблюдение этих гарантий киевским режимом", - сказал министр в интервью Первому каналу.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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россия, сша, москва, сергей лавров, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)