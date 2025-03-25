Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 25.03.2025 (обновлено: 18:20 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007252976.html
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов
Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:45:00+03:00
2025-03-25T18:20:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы все это было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал. Даже не голословных, даже, чтобы документы, которые с некими гарантиями принимаются, чтобы наши американские коллеги взяли под контроль выполнение соблюдение этих гарантий киевским режимом", - сказал министр в интервью Первому каналу.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007250933.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, сергей лавров, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов

Лавров: РФ и США договорились двигаться без принятия голословных документов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы все это было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал. Даже не голословных, даже, чтобы документы, которые с некими гарантиями принимаются, чтобы наши американские коллеги взяли под контроль выполнение соблюдение этих гарантий киевским режимом", - сказал министр в интервью Первому каналу.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде
Вчера, 17:40
 
РоссияСШАМоскваСергей ЛавровГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала