https://ria.ru/20250325/lavrov-2007252976.html
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов
Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:45:00+03:00
2025-03-25T17:45:00+03:00
2025-03-25T18:20:00+03:00
россия
сша
москва
сергей лавров
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия перед встречей в Эр-Рияде объяснила США, что принятие голословных документов Москву не устраивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы объяснили еще раз то, что президенты наши обсуждали, у нас абсолютно однозначное понимание, что они согласились двигаться так, чтобы все это было надежно, и чтобы голословных документов никто больше не принимал. Даже не голословных, даже, чтобы документы, которые с некими гарантиями принимаются, чтобы наши американские коллеги взяли под контроль выполнение соблюдение этих гарантий киевским режимом", - сказал министр в интервью Первому каналу.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007250933.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, сергей лавров, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров: Россия и США договорились не принимать голословных документов
Лавров: РФ и США договорились двигаться без принятия голословных документов