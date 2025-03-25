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Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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17:40 25.03.2025 (обновлено: 19:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007250933.html
Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде
Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами с участием России и США в Эр-Рияде ощущалось, что Штаты хотели посадить представителей РФ и... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T17:40:00+03:00
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в мире
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
сергей лавров
совет федерации рф
григорий карасин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами с участием России и США в Эр-Рияде ощущалось, что Штаты хотели посадить представителей РФ и Украины, также присутствовавших на месте, в разные комнаты для ведения челночной дипломатии и публикации единого текста."Я не думаю, что это большой секрет. В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять. И какой-то выдать единый текст", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед российско-американскими переговорами, а также после них состоялись переговоры делегаций США и Украины там же, но без участия РФ.
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сша, россия, украина, в мире, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, сергей лавров, совет федерации рф, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
США, Россия, Украина, В мире, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде

Лавров: ощущалось, что США хотят заняться челночной дипломатией с РФ и Украиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами с участием России и США в Эр-Рияде ощущалось, что Штаты хотели посадить представителей РФ и Украины, также присутствовавших на месте, в разные комнаты для ведения челночной дипломатии и публикации единого текста.
"Я не думаю, что это большой секрет. В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять. И какой-то выдать единый текст", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед российско-американскими переговорами, а также после них состоялись переговоры делегаций США и Украины там же, но без участия РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу
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СШАРоссияУкраинаВ миреПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеСергей ЛавровСовет Федерации РФГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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