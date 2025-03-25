https://ria.ru/20250325/lavrov-2007250933.html

Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде

Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров рассказал об ощущениях перед встречей в Эр-Рияде

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами с участием России и США в Эр-Рияде ощущалось, что Штаты хотели посадить представителей РФ и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T17:40:00+03:00

2025-03-25T17:40:00+03:00

2025-03-25T19:26:00+03:00

сша

россия

украина

в мире

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

сергей лавров

совет федерации рф

григорий карасин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что перед переговорами с участием России и США в Эр-Рияде ощущалось, что Штаты хотели посадить представителей РФ и Украины, также присутствовавших на месте, в разные комнаты для ведения челночной дипломатии и публикации единого текста."Я не думаю, что это большой секрет. В контактах накануне этой эр-риядской встречи с Вашингтоном ощущалось, что американцы хотят как бы посадить украинцев и россиян в соседние комнаты и между ними челночную дипломатию осуществлять. И какой-то выдать единый текст", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Перед российско-американскими переговорами, а также после них состоялись переговоры делегаций США и Украины там же, но без участия РФ.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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