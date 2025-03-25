https://ria.ru/20250325/lavrov-2007200774.html

Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке

Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке

РФ беспокоится положением в продовольственной безопасности в странах Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:59:00+03:00

2025-03-25T14:59:00+03:00

2025-03-25T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. РФ беспокоится положением в продовольственной безопасности в странах Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы беспокоимся положением с продовольственной безопасностью в странах Африки, других странах глобального Юга и Востока, которые от этих игр Запада страдают", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20241118/lavrov-1984457356.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, африка, юг, сергей лавров