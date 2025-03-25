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Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке - РИА Новости, 25.03.2025
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14:59 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007200774.html
Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке
Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке
РФ беспокоится положением в продовольственной безопасности в странах Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада", заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:59:00+03:00
2025-03-25T14:59:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. РФ беспокоится положением в продовольственной безопасности в странах Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы беспокоимся положением с продовольственной безопасностью в странах Африки, других странах глобального Юга и Востока, которые от этих игр Запада страдают", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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в мире, россия, африка, юг, сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Юг, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию с продовольственной безопасностью в Африке

Лавров: РФ беспокоится из-за ситуации с продовольственной безопасностью в Африке

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. РФ беспокоится положением в продовольственной безопасности в странах Африки, глобального Юга и Востока, страдающих от "игр Запада", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы беспокоимся положением с продовольственной безопасностью в странах Африки, других странах глобального Юга и Востока, которые от этих игр Запада страдают", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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В миреРоссияАфрикаЮгСергей Лавров
 
 
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