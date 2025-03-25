https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html

Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу

Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу

Делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:21:00+03:00

2025-03-25T14:21:00+03:00

2025-03-25T14:21:00+03:00

россия

сша

украина

сергей лавров

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. Министр напомнил, что по условиям зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 годах, должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции. Но вместо того, чтобы требовать отмены санкций, генсек ООН "решил искать лазейки в санкциях", по сути выполняя их, что "для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря неприемлемо". "Сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007105052.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, сергей лавров, оон, в мире