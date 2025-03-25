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Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу - РИА Новости, 25.03.2025
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14:21 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html
Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу
Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу
Делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу. Министр напомнил, что по условиям зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 годах, должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции. Но вместо того, чтобы требовать отмены санкций, генсек ООН "решил искать лазейки в санкциях", по сути выполняя их, что "для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря неприемлемо". "Сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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Россия, США, Украина, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров рассказал, о чем попросила Россия, обсуждая черноморскую инициативу

Лавров: РФ попросила, чтобы в черноморской инициативе не было двусмысленностей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Делегация РФ на встрече в Эр-Рияде с США попросила, чтобы в новой черноморской инициативе никаких двусмысленностей не было, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу.
Министр напомнил, что по условиям зерновой сделки, которая действовала в 2022-2023 годах, должны были быть отменены дискриминационные меры в отношении поставок на мировые рынки российских удобрений и сельхозпродукции. Но вместо того, чтобы требовать отмены санкций, генсек ООН "решил искать лазейки в санкциях", по сути выполняя их, что "для любого чиновника ООН, а тем более для генсекретаря неприемлемо".
"Сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории американским коллегам. И сказали, что учитывая послужной список и самой Украины и всей черноморской истории, мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было", - сказал Лавров в интервью Первому каналу.
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