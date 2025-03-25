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Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 25.03.2025 (обновлено: 14:24 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:11:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность", - сказал он в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
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в мире, украина, евросоюз, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину

Лавров назвал лидеров ЕС мечтателями из-за планов о миротворцах на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность", - сказал он в интервью Первому каналу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Договорились: Россия и США могут бомбить европейских "миротворцев" вместе
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзСергей Лавров
 
 
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