https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html

Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину

Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 25.03.2025

Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину

Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность", - сказал он в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, евросоюз, сергей лавров