https://ria.ru/20250325/lavrov-2007188460.html
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:11:00+03:00
2025-03-25T14:11:00+03:00
2025-03-25T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Страны Запада, желающие направить миротворческую миссию на Украину, – это мечтатели, доказывающие свою политическую несостоятельность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Эти мечтатели, безусловно, с каждым днем доказывают свою полную политическую несостоятельность", - сказал он в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, евросоюз, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал планы ЕС отправить миротворцев на Украину
Лавров назвал лидеров ЕС мечтателями из-за планов о миротворцах на Украине