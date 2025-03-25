Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 25.03.2025дополняется ...
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007187352.html
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена
БАЙДЕН СОВЕРШИЛ КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ, ОТКАЗАВШИСЬ СЛУШАТЬ РФ, НАСТАИВАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ КИЕВА В НАТО И СОЗДАВАЯ МОСКВЕ УГРОЗУ - ЛАВРОВ ПЕРВОМУ КАНАЛУ РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:05:00+03:00
2025-03-25T14:05:00+03:00
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
БАЙДЕН СОВЕРШИЛ КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ, ОТКАЗАВШИСЬ СЛУШАТЬ РФ, НАСТАИВАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ КИЕВА В НАТО И СОЗДАВАЯ МОСКВЕ УГРОЗУ - ЛАВРОВ ПЕРВОМУ КАНАЛУ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
В мире
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена

Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию

© AP Photo / Susan WalshДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАЙДЕН СОВЕРШИЛ КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ, ОТКАЗАВШИСЬ СЛУШАТЬ РФ, НАСТАИВАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ КИЕВА В НАТО И СОЗДАВАЯ МОСКВЕ УГРОЗУ - ЛАВРОВ ПЕРВОМУ КАНАЛУ
 
В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала