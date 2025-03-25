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Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена
БАЙДЕН СОВЕРШИЛ КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ, ОТКАЗАВШИСЬ СЛУШАТЬ РФ, НАСТАИВАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ КИЕВА В НАТО И СОЗДАВАЯ МОСКВЕ УГРОЗУ - ЛАВРОВ ПЕРВОМУ КАНАЛУ РИА Новости, 25.03.2025
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Лавров назвал колоссальную ошибку Байдена
Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию