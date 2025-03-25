https://ria.ru/20250325/lavrov-2007186209.html
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2025
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров
Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T14:00:00+03:00
2025-03-25T14:00:00+03:00
2025-03-25T14:26:00+03:00
москва
сергей лавров
россия
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.Министр иностранных дел России Лавров отметил, что черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде."Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки" - добавил министр.
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007187352.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей лавров, россия, владимир зеленский, в мире
Москва, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский, В мире
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров
Лавров: РФ выступает за возобновление черноморской инициативы в приемлемой форме