https://ria.ru/20250325/lavrov-2007186209.html

Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров

Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2025

Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров

Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T14:00:00+03:00

2025-03-25T14:00:00+03:00

2025-03-25T14:26:00+03:00

москва

сергей лавров

россия

владимир зеленский

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.Министр иностранных дел России Лавров отметил, что черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде."Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки" - добавил министр.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007187352.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей лавров, россия, владимир зеленский, в мире