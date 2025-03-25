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Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2025
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14:00 25.03.2025 (обновлено: 14:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007186209.html
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров - РИА Новости, 25.03.2025
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров
Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.Министр иностранных дел России Лавров отметил, что черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде."Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки" - добавил министр.
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москва, сергей лавров, россия, владимир зеленский, в мире
Москва, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский, В мире
Москва выступает за возобновление черноморской инициативы, заявил Лавров

Лавров: РФ выступает за возобновление черноморской инициативы в приемлемой форме

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, эта тема в качестве приоритета обсуждалась в Эр-Рияде, заявил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, как сказал президент, за возобновление в какой-то форме, в более приемлемой для всех, черноморской инициативы" - сказал Лавров.
Министр иностранных дел России Лавров отметил, что черноморскую инициативу в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде.
"Наша позиция проста... На слово мы верить не можем этому человеку (Владимиру Зеленскому - ред.). Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений были предсказуемы, чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить, не только потому, что мы хотели получить законную прибыль в честной конкурентной борьбе, но и потому, что мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки" - добавил министр.
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