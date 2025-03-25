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Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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00:01 25.03.2025 (обновлено: 00:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/lavrov-2007075372.html
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, сообщила официальный... РИА Новости, 25.03.2025
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россия
сша
в мире
черное море
сергей лавров
мария захарова
григорий карасин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", - написала она.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, сша, в мире, черное море, сергей лавров, мария захарова, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, В мире, Черное море, Сергей Лавров, Мария Захарова, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде

Лавров во вторник расскажет о некоторых аспектах контактов России и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", - написала она.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились
Вчера, 22:29
 
РоссияСШАВ миреЧерное мореСергей ЛавровМария ЗахароваГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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