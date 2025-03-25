https://ria.ru/20250325/lavrov-2007075372.html
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде
Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, сообщила официальный... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:01:00+03:00
2025-03-25T00:01:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров расскажет во вторник о некоторых аспектах российско-американских консультаций в саудовском Эр-Рияде, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале."О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью "Первому каналу", - написала она.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007070102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, в мире, черное море, сергей лавров, мария захарова, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, В мире, Черное море, Сергей Лавров, Мария Захарова, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Лавров расскажет о контактах России и США в Эр-Рияде
Лавров во вторник расскажет о некоторых аспектах контактов России и США