https://ria.ru/20250325/landyshi-2007173346.html

В Москве восстановилась популяция майского ландыша

В Москве восстановилась популяция майского ландыша - РИА Новости, 25.03.2025

В Москве восстановилась популяция майского ландыша

Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:12:00+03:00

2025-03-25T13:12:00+03:00

2025-03-25T13:12:00+03:00

хорошие новости

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007147739_0:0:1421:799_1920x0_80_0_0_cb0dedea569ce8d59b9d24d00fd81456.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик раскидистый, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность", - говорится в тексте. По словам ботаника и автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, ландыши росли в московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. В итоге встретить в природе цветущий ландыш стало большой редкостью. Именно поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы. "Запись сигнализировала: необходимо обратить внимание на этого представителя флоры, принять меры по охране, восстановлению вида. Специалистами были даны рекомендации, какие мероприятия нужно провести для улучшения состояния его популяции. В итоге ландыш майский наряду с несколькими видами растений покинул страницы Красной книги Москвы", - отметил эксперт. Уточняется, что в столице также успешно восстановилась популяция нивяника, который часто называют большой ромашкой. Благополучно развивается и хохлатка плотная - многолетнее травянистое лесное растение, она расцветает одной из первых в апреле - мае. "Бережное отношение горожан к природе позволило сохранить и увеличить численность колокольчика раскидистого. Луговой цветок, вероятно, исключат из готовящегося четвертого издания книги. По словам эксперта, все эти растения горожане стали собирать в гораздо меньших количествах, что помогло восстановить популяцию", - говорится в материале.

https://ria.ru/20250307/moskva-2003555545.html

https://ria.ru/20240706/otvetstvennost-1957811310.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва