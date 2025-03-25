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В Москве восстановилась популяция майского ландыша - РИА Новости, 25.03.2025
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13:12 25.03.2025
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В Москве восстановилась популяция майского ландыша
В Москве восстановилась популяция майского ландыша - РИА Новости, 25.03.2025
В Москве восстановилась популяция майского ландыша
Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:12:00+03:00
2025-03-25T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик раскидистый, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность", - говорится в тексте. По словам ботаника и автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, ландыши росли в московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. В итоге встретить в природе цветущий ландыш стало большой редкостью. Именно поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы. "Запись сигнализировала: необходимо обратить внимание на этого представителя флоры, принять меры по охране, восстановлению вида. Специалистами были даны рекомендации, какие мероприятия нужно провести для улучшения состояния его популяции. В итоге ландыш майский наряду с несколькими видами растений покинул страницы Красной книги Москвы", - отметил эксперт. Уточняется, что в столице также успешно восстановилась популяция нивяника, который часто называют большой ромашкой. Благополучно развивается и хохлатка плотная - многолетнее травянистое лесное растение, она расцветает одной из первых в апреле - мае. "Бережное отношение горожан к природе позволило сохранить и увеличить численность колокольчика раскидистого. Луговой цветок, вероятно, исключат из готовящегося четвертого издания книги. По словам эксперта, все эти растения горожане стали собирать в гораздо меньших количествах, что помогло восстановить популяцию", - говорится в материале.
https://ria.ru/20250307/moskva-2003555545.html
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Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве восстановилась популяция майского ландыша

Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы после восстановления популяции

© пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города МосквыЛандыш майский
Ландыш майский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Ландыш майский . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Популяция майского ландыша восстановилась в Москве, также горожане стали собирать в гораздо меньших количествах нивяник, хохлатку плотную и колокольчик раскидистый, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ландыш майский исключили из Красной книги Москвы, так как растение восстановило свою численность", - говорится в тексте.
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По словам ботаника и автора очерков в Красной книге Москвы Юрия Насимовича, ландыши росли в московском регионе повсеместно, но в конце ХХ века из-за массового сбора на букеты их становилось все меньше. В итоге встретить в природе цветущий ландыш стало большой редкостью. Именно поэтому в 2001 году было решено включить растение в Красную книгу Москвы.
«
"Запись сигнализировала: необходимо обратить внимание на этого представителя флоры, принять меры по охране, восстановлению вида. Специалистами были даны рекомендации, какие мероприятия нужно провести для улучшения состояния его популяции. В итоге ландыш майский наряду с несколькими видами растений покинул страницы Красной книги Москвы", - отметил эксперт.
Уточняется, что в столице также успешно восстановилась популяция нивяника, который часто называют большой ромашкой. Благополучно развивается и хохлатка плотная - многолетнее травянистое лесное растение, она расцветает одной из первых в апреле - мае.
"Бережное отношение горожан к природе позволило сохранить и увеличить численность колокольчика раскидистого. Луговой цветок, вероятно, исключат из готовящегося четвертого издания книги. По словам эксперта, все эти растения горожане стали собирать в гораздо меньших количествах, что помогло восстановить популяцию", - говорится в материале.
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