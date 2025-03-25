https://ria.ru/20250325/kuznechiki-2007133329.html

Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики

Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики - РИА Новости, 25.03.2025

Во Владивостоке поселились самые большие в мире кузнечики

Самец и самка самого большого в мире кузнечика - гигантского новогвинейского кузнечика – стали новыми обитателями Приморского океанариума во Владивостоке,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T10:57:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 25 мар – РИА Новости. Самец и самка самого большого в мире кузнечика - гигантского новогвинейского кузнечика – стали новыми обитателями Приморского океанариума во Владивостоке, сообщает учреждение. "Самый большой кузнечик в мире появился в экспозиции Приморского океанариума. Гигантский новогвинейский кузнечик Siliquofera grandis – рекордсмен не только в своем семействе, это одно из самых больших насекомых в мире. Длина тела — более 12 сантиметров, размах раскрытых надкрыльев — около 25 сантиметров", - говорится в сообщении. Эндемик Австралии и Новой Гвинеи считается долгожителем - живет около одного года. Как и все тропические обитатели, этот вид любит жаркий и влажный климат. Сейчас в террариуме температура 27 градусов, влажность – около 80%. "В экспозиции "Тропический лес" у нас два кузнечика - самец и самка. Это дар от частного лица", - уточнил РИА Новости представитель океанариума. В учреждении также отмечают, что кузнечиков два раза в день опрыскивают водой. Они охотно едят свежие, замороженные и сухие листья дуба, малины, ежевики, сливы, фикуса Бенджамина, а также кусочки огурцов, бананов, яблок, листья салата. В качестве белковой подкормки биологи используют сухих рачков – гаммарусов. Самка уже отложила в грунт яйца, через 2,5-3 месяца ожидается потомство. Гигантские кузнечики обитают преимущественно в тропических лесах островов Новая Гвинея, архипелага Ару, а также на севере полуострова Кейп-Йорк в Австралии. Листовидная форма тела и ярко-зеленая окраска помогают этим кузнечикам маскироваться в кронах деревьев. Движения этих насекомых медлительны, что дополнительно способствует маскировке среди листвы. Их ноги покрыты мелкими шипами, на голенях передних ног есть слуховой орган, способный улавливать звуки средних частот и ультразвук. Биологи полагают, что гигантский размер – один из способов мимикрировать под широкие листья тропических растений. Кузнечики ведут скрытный образ жизни, самки спускаются на землю только ночью для того, чтобы отложить яйца. Самцы более активные и иногда прыгают с дерева на дерево. Эти кузнечики не стрекочут, чтобы привлечь самку. Они издают только громкий шуршащий звук, отпугивающий врагов.

https://ria.ru/20240911/konki-1972012543.html

https://ria.ru/20241227/okeanarium-1991579496.html

https://ria.ru/20250115/kukumarija-albinos-1993859693.html

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Самые большие в мире кузнечики в Приморском океанариуме Самец и самка самого большого в мире кузнечика - гигантского новогвинейского – поселились в Приморском океанариуме во Владивостоке. 2025-03-25T10:57 true PT0M34S

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Ольга Фомченкова

австралия, владивосток, приморский океанариум, общество