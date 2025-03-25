Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 25.03.2025 (обновлено: 23:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007312493.html
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:27:00+03:00
2025-03-25T23:11:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
суджа
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_aa2abec33f225f6be4266f775cbdaa1c.jpg
КУРСК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил России."Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России", — заявил он.Отмечается, что в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских военных, а контратака противника была полностью сорвана и отбита. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у боевиков ВСУ отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 70 тысяч военных и 401 танк.
https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html
курская область
суджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003565625_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f320f4d444a9c13ac83e55cac9f00b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджа, россия, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Безопасность
Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Офицер ВС РФ: бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил России.
"Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России", — заявил он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Отмечается, что в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских военных, а контратака противника была полностью сорвана и отбита.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у боевиков ВСУ отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 70 тысяч военных и 401 танк.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
Вчера, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСуджаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала