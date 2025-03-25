Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области
Офицер ВС РФ: бойцы "Севера" отразили контратаку ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КУРСК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил России.
"Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России", — заявил он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Отмечается, что в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских военных, а контратака противника была полностью сорвана и отбита.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у боевиков ВСУ отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 70 тысяч военных и 401 танк.