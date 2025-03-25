https://ria.ru/20250325/kurskaya-2007312493.html

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области - РИА Новости, 25.03.2025

Группировка "Север" отразила контратаку ВСУ в Курской области

Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:27:00+03:00

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КУРСК, 25 мар — РИА Новости. Бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" отразили попытку контратаки ВСУ в Курской области, сообщил РИА Новости офицер Вооруженных сил России."Подразделение ВСУ на отдельном участке фронта в Курской области попыталось контратаковать, однако, благодаря оперативным действиям российской разведки, действия врага были встречены точным огнем РСЗО БМ-21 "Град" 22 мотострелкового полка ВС России", — заявил он.Отмечается, что в результате удара реактивной артиллерии было уничтожено более десяти украинских военных, а контратака противника была полностью сорвана и отбита. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, только с 8 по 14 марта у боевиков ВСУ отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 70 тысяч военных и 401 танк.

https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

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Станислав Ванд

курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, суджа, россия, безопасность